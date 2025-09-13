Viral Galeri Viral Tıkla Can Holding'e operasyonda sır perdesi aralanıyor! Uluslararası sigara kaçakçılığından medya ve eğitim patronluğuna

Geçtiğimiz gün Can Holding'e yapılan operasyona ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Enerji, otelcilik, eğitim ve medya gibi sektörler üzerinden milyarlarca dolar değerinde kara para akladığı tespit edilen şirketin patronları hala aranıyor. Şüphelilerin, 2002 ve 2016 yılında da "uluslararası sigara kaçakçılığı" operasyonu kapsamında da alındıkları ortaya çıktı. Sabah Gazetesi yazarlarından Dilek Güngör de operasyonla ilgili bazı detayları bugünkü yazısında kaleme aldı. Güngör, Can Holding'in Türkiye'nin en köklü şriketlerinden olan Tekfen Holding'de çoğunluk hisselerini ele geçirmek için yaptıklarına vurgu yaptı. Ayrıca şirketin Tekfen yönetimine CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'nun kardeşi Çağrı Bağcıoğlu gibi isimleri soktuğuna dikkat çekti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.09.2025 07:25
İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bünyesindeki şirketlerin dolandırıcılık ve kaçakçılık gelirleriyle finanse edildiği gerekçesiyle Can Holding'e operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında aralarında Habertürk ve Show TV gibi medya kuruluşlarının da yer aldığı 121 şirkete TMSF tarafından el konuldu. Haklarında gözaltı kararı verilen Devran Çimen, Kemal Çimen, Kenan Tekdağ, Devran Can ve Cemal Can gözaltına alınırken holdingin patronlarından Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can, Murat Can ve Mehmet Kaya adreslerinde bulunamadı. Şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları sürüyor.

ON MİLYARLARCA DOLARLIK KARA PARA TRAFİĞİ
Enerji, otelcilik, sağlık, eğitim, uluslararası ticaret ve medya alanlarında faaliyet gösteren Can Holding'in bünyesindeki şirketlere kaynağı belirsiz paraların sokulduğu ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği belirlendi.

2022'de başlatılan soruşturma kapsamında örgütün 2020-2021 arasındaki kara para miktarının 88 milyar TL olduğu ve 2021-2025 yılları arasında da 50 milyar dolar kara para trafiği gerçekleştirdiği tespit edildi. Şirket yöneticilerinden Murat Can ve Mehmet Şakir Can'ın, 2016'da 'uluslararası kaçak sigara kaçakçılığı' şebekesini yönetmek kapsamında gözaltına alındıkları belirlendi.

Not: Fotoğraftaki firari isimlerden Rumert Onur Can

Şüphelilerin 11 ayrı ülkede 1 milyar dolarlık kaçak sigara piyasasını yönettikleri saptandı. 2016 yılında yapılan ve 9 aylık bir çalışma sonrası gerçekleştirilen operasyonda İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri, Tekirdağ ve Mersin'deki fabrikalarda ihraç edilen sigaraları 11 ülke üzerinden piyasaya sürdüklerini belirlediği şebekede Can Holding'in patronu Murat Can'ı ve Mehmet Şakir Can'ı gözaltına aldı.

