Can Holding'e operasyonda sır perdesi aralanıyor! Uluslararası sigara kaçakçılığından medya ve eğitim patronluğuna

Geçtiğimiz gün Can Holding'e yapılan operasyona ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Enerji, otelcilik, eğitim ve medya gibi sektörler üzerinden milyarlarca dolar değerinde kara para akladığı tespit edilen şirketin patronları hala aranıyor. Şüphelilerin, 2002 ve 2016 yılında da "uluslararası sigara kaçakçılığı" operasyonu kapsamında da alındıkları ortaya çıktı. Sabah Gazetesi yazarlarından Dilek Güngör de operasyonla ilgili bazı detayları bugünkü yazısında kaleme aldı. Güngör, Can Holding'in Türkiye'nin en köklü şriketlerinden olan Tekfen Holding'de çoğunluk hisselerini ele geçirmek için yaptıklarına vurgu yaptı. Ayrıca şirketin Tekfen yönetimine CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'nun kardeşi Çağrı Bağcıoğlu gibi isimleri soktuğuna dikkat çekti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi