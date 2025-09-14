Can Holding'in sahiplerinin karanlık serveti! Bir kaçakçının anatomisi: 875 bin TL gelirle 575 milyon dolara medya patronluğu

Geçtiğimiz günlerce Can Holding ve şirketlerine dolandırıcılık ve kaçakçılık gibi suçlar nedeniyle operasyon düzenlenmiş ve holdinge ait tüm şirketlere el konulmuştu. Soruşturma ile ilgili detaylar netleşmeye devam ederken, holding patronlarının daha önce de değeri milyarlarca doları bulan sigara kaçakçılığı yaptığı ortaya çıkmıştı. Sabah Gazetesi yazarlarından Dilek Güngör, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda konuyla ilgili çarpıcı detayları yazdı. Güngör, Can Holding'in sahiplerinin uluslararası kaçakçılıktan elde ettikleri gelirle eğitim sektörüne girdikleri ve bu yolla itibar elde etmeye çalıştıklarını belirtti. Ayrıca yıllık gelirini 875 bin lira olarak açıklayan Kemal Can'ın 575 milyon dolara Ciner Medya'yı nasıl satın aldığı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi