Aslı Baykal'dan CHP'ye "şaibeli kurultay" tepkisi! "Karar çıkarsa göreve dönmesi gerekir"

Fotoğraf-AA Arşiv

Aslı Baykal'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ilk genel başkanını Atatürk olarak seçenler yat kat karşılığı oy kullanıp başkasını seçse idi nasıl olurdu acaba? Özgür Özel olmuş, Kemal Kılıçdaroğlu olmuş, ikisi de CHP genel başkanlığı koltuğunu dolduramıyor. Zaten beraber yönetiyorlardı, hançer saplanana dek. Ama mahkeme kararı çıkarsa Kemal beyin görevine dönmesi gerekir. CHP'lilerin de bunu temizlenmek, arınmak, ileri atılmak için bir fırsat bilip sevinmesi gerekir.

İktidara ulaşmak için her yol mübah olamaz, Türkiye'nin yolsuzluk kıskacından kurtulması gerekiyor. CHP bu konuda hiç bir bahaneye sığınamaz ve direnç gösteremez. Mahkemeden sorun yoktur kararı çıkarsa da bu yönetim aklanmış olur, yoluna bildiği gibi ve daha güçlü devam eder. Türkiyede bir adalet sistemi var ve hepimiz ona göre yönetiliyoruz. İstediğimizi seçip seçmeme hakkımız yok.

Mahkeme kararlarına güveniyoruz. Kravat şovuna izin verilmiş olsa bile yargının İmamoğlu'nun güdümünde olduğuna değil tarafsız olduğuna inanıyoruz, bir de kollarını sıvamadığına şükrediyoruz. Kravat konusu da çözülmeli ki ilerideki davalarda emsal teşkil etmesin, mahkeme salonlarında herkes bir şeylerini çıkarıp atmaya kalkmasın.

Bir senaristin ahlaki yozlaşmayı desteklemesi, para ile oyunu satmak, adalet sistemine saygı duymamak hepsi değer yargıları ortadan kalkmış bir topluma sürükleme çabaları bizi."