Suç işleyen çocuk cezasını çekecek! Aileler de sorumlu olacak | Ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı

TCK 31'inci maddenin 3'üncü fıkrasında da suçu işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 18 yıldan 24 yıla, müebbet hapis cezası yerine de 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Diğer cezaların üçte birine indirim ve her fiil için verilecek hapis cezasının 12 yıldan fazla olmayacağı ifade ediliyor.