Suç işleyen çocuk cezasını çekecek! Aileler de sorumlu olacak | Ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı
Suça sürüklenen çocuklar meselesinin açtığı yaralar toplumsal sorun haline geldi. Yeni düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıkmaya başlarken, Adalet Bakanlığı, 16 yaşını doldurmuş çocukların işlediği ağır suçlarda ceza indirimlerini kademeli olarak kaldırmayı planlıyor. Kasten öldürme suçunu işlediği sırada 16 yaşını doldurmuş olan çocuk suçlular düzenlemeyle cezasız kalmayacak. İşte detaylar...
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı taslağın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Suça sürüklenen çocukların (SSÇ) yargılanmasında yapılacak düzenlemeyle ilgili elde edilen bilgilere göre 15 ile 18 yaş grubunda olan çocuklar hakkında TCK'nın 31'inci maddesinde düzenleme yapılması planlanıyor.
TCK 31'İNCİ MADDE NE DİYOR?
Halihazırda yürürlükte olan bu maddede, fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğunun olmadığı, bu kişiler hakkında ceza kovuşturması yapılamayacağı ancak çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanacağı ibareleri mevcut.
TCK 31'inci maddenin 3'üncü fıkrasında da suçu işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 18 yıldan 24 yıla, müebbet hapis cezası yerine de 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Diğer cezaların üçte birine indirim ve her fiil için verilecek hapis cezasının 12 yıldan fazla olmayacağı ifade ediliyor.
ÇOCUK FAİLLERE DAHA FAZLA CEZA
Sabah'ın haberine göre Adalet Bakanlığı'nca TBMM'ye sunulması beklenen yeni düzenlemeyle, 31'inci maddenin üçüncü fıkrasında belirlenen indirim oranlarının düşürülmesi yoluyla çocuk faillere daha fazla ceza verilmesinin önünün açılması bekleniyor.
Düzenlemeyle, kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç ve saik, suçun işleniş şekli ve daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilmiş olma hususları göz önünde bulundurularak kasten öldürme suçunu işlediği sırasında 16 yaşını doldurmuş olan çocuklar bakımından hakimin takdirine bağlı olarak herhangi bir ceza indirimi uygulanmaması sağlanacak.
CEZA ARTACAK
Aile hukukundan kaynaklanan yükümlüğün ihlali suçunda, yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi 1 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor. Düzenlemeyle birlikte ceza miktarı artırılarak toplumsal duyarlılığı yüksek ve sosyal açıdan daha uyumlu çocukların yetiştirilmesinin sağlanması amaçlanıyor.
TOPLUMSAL GÜVENLİĞE DOĞRUDAN TEHDİT
Türkiye'de çocuk suçluluğu, toplumsal güvenliği doğrudan tehdit eden ciddi bir mesele haline geldi. Son yıllarda çocukların karıştığı cinayet, yaralama, gasp ve kurşunlama olaylarında büyük artış yaşanıyor.
İstanbul Kadıköy'deki Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti, İzmir'de iki polisin şehit edilmesi, Ankara'da kardeşi ve annesini korumaya çalışan 22 yaşındaki Hakan Çakır'ın 18 yaş altındaki şüphelilerce katledilmesi, son dönemde toplumda derin üzüntü yaratan örnekler olarak öne çıktı.
