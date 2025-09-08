Suça sürüklenen çocuklar... Şiddet içerikli oyunlar... Telegram gruplarında işlenen suçlar... A Haber’de çağrıda bulundu

"ANNE-BABALARIN DA SORUMLULUĞU OLMASI GEREKİYOR"
Elbette cezalar ve işlenen suçlar şahsidir. Suçu işleyen kişi cezalandırılır. Çocuk da olsa bu aynı şekilde düşünülür. Ancak eğer bu artık çocuğun çevresel etkilerinden ziyade ailenin de burada ihmali varsa yani bu konuda anne babaların da bence sorumluluğunun olması gerekiyor. Bunun aksi takdirde önüne geçemeyiz.
"TÜRKİYE'NİN YENİ BİR YASAYA İHTİYACI VAR"
11. Yargı Paketi ile inşallah bu suça sürüklenen çocuklarla ilgili tekrar toplumun ihtiyaç ve taleplerini dikkate alan çok daha yeni bir yasaya Türkiye'nin ihtiyacı var.