Suça sürüklenen çocuklar... Şiddet içerikli oyunlar... Telegram gruplarında işlenen suçlar... A Haber’de çağrıda bulundu

Bazı çete ve gruplar tarafından kullanılan çocuklar var bu da ayrı bir tehlike. Çok tehlikeli. Özellikle bu Telegram grupları üzerinden son dönemde gündeme gelen.

Son günlerde özellikle Minguzzi ve diğer çocuk cinayetleri veya çocuk yaralanmalarına ilişkin işlenen suçlara da baktığımızda ne yazık ki burada faillerin suça sürüklenen çocuklar olması, işledikleri suçlar açısından bir sınıflandırmaya tabi tutuluyor. İnfaz rejimiyle ilgili çok özel maddeler var.