Suça sürüklenen çocuklar... Şiddet içerikli oyunlar... Telegram gruplarında işlenen suçlar... A Haber'de çağrıda bulundu

İzmir'in Balçova ilçesindeki polis merkezine silahlı saldırı düzenlendi. İki polisimizin şehit olduğu saldırıyı 16 yaşındaki bir saldırgan yaptı. Hukukçu Avukat Aydoğan Ahıakın, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ahıakın, "Suça sürüklenen çocuklarla ilgili toplumun ihtiyaç ve taleplerini dikkate alan çok daha yeni bir yasaya Türkiye'nin ihtiyacı var" dedi.

İzmir'in Balçova ilçesinde, polis merkezine yapılan silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR...
Alınan bilgiye göre, 16 yaşında olduğu belirtilen şüpheli, Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine tüfekle ateş açtı.

Bu saldırı Türkiye'nin gündeminde son dönemde ortaya çıkan bir gerçek suça sürüklenen çocuklar gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Özellikle Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesinin sonrasında büyük bir kamuoyu da oluştu. Çok sayıda bu konuyla ilgili gündeme gelen başka olaylar da yaşandı.

Hukukçu Avukat Aydoğan Ahıakın, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Çok üzücü bir olay. 16 yaşında bir suça sürüklenen çocuktan bahsediyoruz. Şehitlerimiz var. Gerçekten çok üzüldük. Suça sürüklenen bu çocuk aslında aynı sokakta oturuyor ve suç kaydı yok. Evdeki silahla bu suçları işliyor.

TELEGRAM GRUPLARINDA İŞLENEN SUÇLAR

İlk etapta bu sanki dijital yollardan son dönemde gündeme gelen yapay zeka ve özellikle Telegram gruplarından işlenen suçlar gibi geldi bana da. Maalesef çok vahim. 16 yaşındaki bir çocuğun bu şekilde polis mensuplarımıza saldırı yapması tekrar bu konuda düşünmemizi gerektiren bir süreç olarak değerlendirmek lazım.

"CEZA İNDİRİMLERİ VAR"

TCK 31'inci madde ve çocuklarla ilgili mevzuatımızda ceza hükümleri mevcut burada bir kademeli cezalandırmaya gidiyor ama ceza indirimi söz konusu. Mesela 0-12 yaş arasındaki çocukların ceza sorumluluğu yok. 12-15 yaş arasındaki çocuklar için ise işlemiş oldukları suçların anlam ve sonuçlarını idrak edip etmedikleri açısından alınan hem sosyal hizmetler raporu hem kusur raporu ile beraber 12-15 yaş arasındaki çocukların işlediği suçlarda özellikle yarı oranında ceza indirimine gidiliyor.

"KESİNLİKLE YASAKLANMASI LAZIM"

Maalesef günümüzde dijital dünya yani özellikle suça sürüklenen çocuklar açısından ve bu tarz suçlar açısından çevresel etkilerden ziyade artık dijital dünya çok daha ön plana çıktı. Geçen bir haber dinledim orada yapay zekanın yurt dışında bir çocuğu suç işlemeye yönlendirdiği veya yapay zekanın çocuğun sormuş olduğu sorular neticesinde çocuğun duygusal olarak yalnızlığı seçmesi yönünde baskı uyguladığı ve intihara kadar sürüklenen bir süreç yaşadığı böyle haberler bu ara çok yoğun.

Kesinlikle yasaklanması lazım şiddet içerikli oyunların.

Bazı çete ve gruplar tarafından kullanılan çocuklar var bu da ayrı bir tehlike. Çok tehlikeli. Özellikle bu Telegram grupları üzerinden son dönemde gündeme gelen.

Son günlerde özellikle Minguzzi ve diğer çocuk cinayetleri veya çocuk yaralanmalarına ilişkin işlenen suçlara da baktığımızda ne yazık ki burada faillerin suça sürüklenen çocuklar olması, işledikleri suçlar açısından bir sınıflandırmaya tabi tutuluyor. İnfaz rejimiyle ilgili çok özel maddeler var.

Son dönemde çocukların suç işlemeye eğilim noktasında bu dijitalleşme ile beraber suç örgütleri çok önemli bu anlamda da özellikle Telegram gruplarında ve diğer sosyal medyada hem sosyal medya iletişim grupları hem de oyunlar gerçekten dijital oyunların bir kısmı çocukları suç işlemeye, şiddete ve akran zorbalığına da maruz bırakıyor. Bunun engellenmesi çok önemli.

"ANNE-BABALARIN DA SORUMLULUĞU OLMASI GEREKİYOR"

Elbette cezalar ve işlenen suçlar şahsidir. Suçu işleyen kişi cezalandırılır. Çocuk da olsa bu aynı şekilde düşünülür. Ancak eğer bu artık çocuğun çevresel etkilerinden ziyade ailenin de burada ihmali varsa yani bu konuda anne babaların da bence sorumluluğunun olması gerekiyor. Bunun aksi takdirde önüne geçemeyiz.

"TÜRKİYE'NİN YENİ BİR YASAYA İHTİYACI VAR"

11. Yargı Paketi ile inşallah bu suça sürüklenen çocuklarla ilgili tekrar toplumun ihtiyaç ve taleplerini dikkate alan çok daha yeni bir yasaya Türkiye'nin ihtiyacı var.

