Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk talimatı bu olacak: Aklanın öyle gelin

İHRAÇ LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Bir diğer çarpıcı iddiaya göre de Kılıçdaroğlu kanadı şimdiden 'ihraç listelerini' hazırlıyor. Bu süreçte Kılıçdaroğlu'nu itibarsızlaştırmaya çalışan ve linç edilmesine fırsat veren tüm partililerin ihraç edileceği öne sürülüyor. Listenin başındaki isimlerin ise CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut ile Gökan Zeybek olduğu konuşuluyor.

'AKLANIN ÖYLE GELİN' DENİLECEK

Belediyelere dönük yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin de net bir tutum alması beklenen Kılıçdaroğlu'nun, 'Aklanın öyle gelin' stratejisi ile hareket edeceği bildirildi. Yine bu süreçte belirgin delillerle ve itiraflarla adı yolsuzluk iddialarına karışan bazı partililerin de hızlı bir şekilde ihraç edilmesi bekleniyor.