Bakan Güler Ukraynalı mevkidaşı Umerov ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Her iki Bakan ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu" ifadelerine yer verildi.