27 Ağustos 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri MKE eski Başkanı İsmet Sayhan casusluk suçundan tutuklandı

MKE eski Başkanı İsmet Sayhan casusluk suçundan tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2025 11:23 Güncelleme: 27.08.2025 15:15
ABONE OL
MKE eski Başkanı İsmet Sayhan casusluk suçundan tutuklandı

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) eski yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından casusluk suçundan gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) eski yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından casusluk suçundan gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski Makine Kimya Endüstrisi (MKE) yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan gözaltına alındı.

CASUSLUKTAN GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında eski MKE yönetim kurulu başkanı Sayhan'ın suç örgütüyle iltisaklı olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Selahattin Yılmaz suç örgütü' soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Makine ve Kimya Endüstrisi yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan, adliyeye sevk edilip tutuklandı.

İsmet Sayhan'ın bazı ihalelerle ilgili özel bilgileri WhatsApp'ından paylaştığı görülmüştü. (A Haber arşiv)İsmet Sayhan'ın bazı ihalelerle ilgili özel bilgileri WhatsApp'ından paylaştığı görülmüştü. (A Haber arşiv)

SÖZLEŞMELERİ WHATSAPP'TA PAYLAŞMIŞTI

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin bütün süreçlerine hâkim olan eski yönetim kurulu başkanı Avukat İsmet Sayhan, Makine ve Kimya Endüstrisi'nin şikâyeti üzerine kamu ihalelerinden men edilen ASSAN adlı şirkette avukat olarak görev yapmaya başlamıştı. Avukat İsmet Sayhan, ASSAN Yönetim Kurulu Başkanı ile yaptığı yazışmanın ekran görüntüsünü yanlışlıkla WhatsApp durumunda paylaşmış, kısa süre içinde fark ederek bu paylaşımı silmişti..

PLANLARI VE GİZLİ FİYAT BİLGİLERİNİ SIZDIRDI İDDİASI

Makine ve Kimya Endüstrisi, ASSAN'ın ve İsmet Sayhan'ın adının karıştığı, "TSK'nın yıllara sari top mermisi tedarikine ilişkin planlar ve gizli fiyat bilgilerinin sızdırılması" olayıyla ilgili hukuki süreç başlatıldığını duyurmuştu. MKE tarafından yapılan Suç duyurusunun yanı sıra Sayhan'ın suç örgütü kapsamında da faaliyet yürüttüğü belirtildi. İsmet Sayhan'ın evinde ve ofisinde de polis ekipleri tarafından arama yapıldı. Sayhan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde sorgulanacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MKE eski Başkanı İsmet Sayhan casusluk suçundan tutuklandı MKE eski Başkanı İsmet Sayhan casusluk suçundan tutuklandı MKE eski Başkanı İsmet Sayhan casusluk suçundan tutuklandı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör