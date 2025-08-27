Dışişleri ve AK Parti’den Netanyahu’nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına peş peşe tepki: Siyasi yalanlarına yenisini eklemiş oldu

27 Ağustos 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2025 14:20 Güncelleme: 27.08.2025 17:16
İsrail Başbakanı Netanyahu, 1915 olaylarını sözde "Ermeni soykırımı" olarak niteledi. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi. Bakanlık, "Filistin halkına karşı işlenen soykırımdaki rolünden ötürü yargılanmakta olan Netanyahu, kendisinin ve hükümetinin işlediği suçları örtbas etmeye çalışmaktadır." ifadelerine yer verdi. Netanyahu'ya bir tepki de AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de geldi. Sözcü Çelik, "Soykırım şebekesinin başındaki Netanyahu, 1915 olayları hakkındaki açıklaması ile siyasi yalanlarına yenisini eklemiş oldu." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu salı günü verdiği bir röportajda sözde Ermeni soykırımını tanıdığını açıkladı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

ABD'li bir podcast kanalına konuk olan Netanyahu, sunucunun İsrail'den sözde Ermeni soykırımı iddialarını kabul etmesini beklediğine ilişkin sözlerine, "Ben az önce tanıdım, buyurun" diyerek karşılık verdi.

İsrail meclisi Knesset'in konuya ilişkin bir kararı bulunmuyor. Söz konusu iddiaların resmi olarak tanınması için İsrail'de meclisin onayı gerekiyor.

Netanyahu, "Sanırım tanıyoruz. Knesset'in bu konuda bir karar aldığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

TÜRKİYE NETANYAHU'NUN 1915 OLAYLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMASINI KINAYARAK REDDETTİ
Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: "Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklaması, geçmişteki acı olayları siyasi saiklerle istismar etmeye yönelik bir girişimdir. Filistin halkına karşı işlenen soykırımdaki rolünden ötürü yargılanmakta olan Netanyahu, kendisinin ve hükümetinin işlediği suçları örtbas etmeye çalışmaktadır. Tarihi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmayan bu beyanı kınıyor ve reddediyoruz"

(Foto: AA)(Foto: AA)

BİR TEPKİ DE AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ ALA'DAN
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki de AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan geldi.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasının tarihi gerçekleri açıkça çarpıtan, siyasi hesaplarla dile getirilen mesnetsiz bir itham olduğunu belirtti.

Açıklamanın, Filistin'de işlenen ağır insanlık suçlarının ve soykırımın üzerini örtme çabasından başka bir anlam taşımadığını vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

"Küresel vicdan önünde soykırım suçu işlemekle mahkum edilen ve kendi halkını dahi felakete sürükleyen Netanyahu'nun, tarihi istismar ederek ucuz bir propaganda dili kullanması, siyasi çaresizliğinin açık göstergesidir. Türkiye, tarihi meselelerin, siyasetin kirli hesaplarına alet edilmesine asla izin vermeyecektir. Hukuki ve tarihi temelden yoksun bu beyanı en güçlü şekilde reddediyor, Filistin'de devam eden vahşetin hesabını yargı önünde verecek olanların, sahte tarihi söylemlerle kurtulamayacağını bir kez daha vurguluyoruz."

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

"SİYASİ YALANLARINA YENİSİNİ EKLEMİŞ OLDU"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Soykırım şebekesinin başındaki Netanyahu, 1915 olayları hakkındaki açıklaması ile siyasi yalanlarına yenisini eklemiş oldu. Tarih, hukuk ve insanlık vicdanı önünde soykırım suçundan yargılanması gereken birinin söylediği her sözün yalan olduğu açıktır. Türkiye, tarihe dair bütün gündemlerini açık şekilde, hukuk ve diplomasi ile yönetmektedir. 1915 olaylarıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar ve aldığı kararlar, Türkiye'nin özgüvenli siyasetini güçlendirmiştir. Netanyahu "tarihin vicdanı" tarafından mahkum edilmiş biridir. Tarihin ve geleceğin mahkum ettiği bir caninin, tarih hakkındaki sözlerinin hükmü yoktur."

