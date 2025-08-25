25 Ağustos 2025, Pazartesi
Yurdun dört bir yanından geldiler! Ahlat Külliyesi'nde Başkan Erdoğan öğrencileri kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 25.08.2025 17:16 Güncelleme: 25.08.2025 17:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Ahlat Etkinlik Alanı Programı'na katılmak üzere geldiği Bitlis'te,Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencileri kabul etti. Kabulde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'de hazır bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Ahlat Etkinlik Alanı Programı'na katılmak üzere geldiği Bitlis'te,Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencileri kabul etti.

Erdoğan'ı Ahlat Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde Türkiye'nin dört bir yanından gelen çocuklar karşıladı.

Kabulde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'de hazır bulundu.

