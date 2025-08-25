25 Ağustos 2025, Pazartesi
Ahlat Külliyesi'nde önemli kabul: Başkan Erdoğan, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 25.08.2025 22:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyelerini Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın kurul üyelerini kabulünden fotoğrafa yer verildi.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.

