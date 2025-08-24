Osmanlı’nın kayıp gemisi Akdeniz’de bulundu! Bakın içinden neler çıktı...

Akdeniz’in derinliklerinde gün yüzüne çıkarılan 17. yüzyıl Osmanlı batığı. (ahaber.com.tr)

DÜNYA SUALTI ARKEOLOJİSİNİN EN ÇARPICI ÖRNEKLERİNDEN

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla duyurduğu buluntular için dünya su altı arkeolojisinin en çarpıcı buluntularından biri olduğu vurgusunu yaptı.

Bakan Ersoy, Akdeniz'de ulaşılan batık ile ilgili olarak yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"ECDADIMIZIN İZİNİ SADECE KARADA DEĞİL, DENİZLERDE DE SÜRÜYORUZ."

Bakanlığımızın 'Geleceğe Miras Projesi' ile eşsiz mirasımızı koruyarak gelecek kuşaklara aktarıyoruz.

Bu vizyonun en çarpıcı örneklerinden biri de Akdeniz'in derinliklerinde yüzyıllar sonra gün yüzüne çıkan Osmanlı batığıdır.

Kızlan Osmanlı Batığı Sualtı Kazısında son olarak silahlar, porselenler, satranç takımları ve tarihe ışık tutan eşsiz buluntular ortaya çıkarıldı.

Türkiye'de kazısı yapılan ilk ve tek 17'nci yüzyıl Osmanlı batığında; 30'dan fazla tüfek, 50'den fazla humbara, binlerce mermi ve Osmanlı döneminin en büyük pipo koleksiyonu bulundu.

Batık, Osmanlı'nın deniz gücü ve ticaretini günümüze taşıyan ilk örnek!

Bu keşif, yalnızca ülkemizin değil, dünya sualtı arkeolojisinin de en çarpıcı buluntularından biri olarak tarihe geçti.

Emeği geçen herkese ve özellikle de ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."