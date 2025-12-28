Meloni’den 2026 kehaneti! 2026 neden daha kötü olacak?

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

29 ARALIKTA TRUMP-NETANYAHU GÖRÜŞMESİ

Diğer taraftan İsrail-İran. Mesela ikinci kez İran'ı vurma için her şeyin tamamlandığını, işte az önce bahsettim 29 Aralık'taki Donald Trump-Netanyahu görüşmesi sonrasında böyle bir kararın alınacağı ifade ediliyor. Yani Meloni'nin dediği doğru. Diğer taraftan Lübnan'da işte devam eden operasyonlar var. Mesela orada Hizbullah'la İsrail arasında bir ateşkes imzalanmasına rağmen mesela İsrail buna da uymuyor. Ve hala saldırıyor. Sonra işte Yemen'e saldırıyorlar. Diğer taraftan Sudan'da iç savaş, vekalet savaşları devam ediyor. Yani Nijerya, ABD işgali tehlikesi... Yani baktığınız zaman dünyada zaten Rusya-Ukrayna savaşı son günlerde daha da alevlendi.

"YENİ DÜZEN KURULUYOR"

2026 yılında şu oluyor esasında: Şimdi yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Bu açık şekilde görmek lazım. 1945'li yıllardan sonra, II. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan küresel nizam çöktü. Bunu eveleyip gevelemeye gerek yok. Yani işlemiyor, düzen işlemiyor. Bakıyorsunuz Birleşmiş Milletler çalışmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya "Dünya beşten büyüktür", esasında bu bir slogan değil. Gerçekten beşli bir çete var, 194 üye ülke var; gidiyor Genel Kurul'da el kaldırıyor ama geliyor 5 ülkeden birisi parmağını kaldırıyor ve sizin aldığınız kararı çöp yapıyor. Yani böyle bir dünya var. Şimdi dolayısıyla işlemeyen bir sistem var. Birleşmiş Milletler niye kurulmuştu? Savaşları durdursun, barış getirsin vesaire... şimdi bakıyorsunuz Birleşmiş Milletler'in esamesi yok, bir şey yapamıyor. Gazze'de bugüne kadar 55 bin insan katledilmiş, kimse sesini çıkaramıyor. Diğer taraftan Venezuela "işgal edeceğim" diyor, "terörist ilan ediyorum" ama baktığınız zaman asıl sorun ne? Asıl sorun haydut devletler meselesi. Çok kutuplu dünyaya gideyim derken haydut devletler dönemi başlıyor. Hocam burada ben haddimi aşmak istemem ama "hibrit savaş" dediğimiz, hibrit savaş yöntemi şu anda kullanılıyor.