22 Ağustos 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteorolojiden uyarı geldi: Kavurucu sıcaklar kapıda | 23-27 Ağustos 2025

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteorolojiden uyarı geldi: Kavurucu sıcaklar kapıda | 23-27 Ağustos 2025

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2025 14:49 Güncelleme: 22.08.2025 14:53
ABONE OL
Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteorolojiden uyarı geldi: Kavurucu sıcaklar kapıda | 23-27 Ağustos 2025

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonuna ilişkin hava durumu tahminlerini yayınladı. MGM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanan 5 günlük hava durumu raporunda, yarın (24 Ağustos 2025) yurdun birçok bölgesi için mevsim normalleri üzerinde sıcaklık alarmı verildi. 5 günlük hava durumu raporunda da sıcaklıkların etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

23-27 Ağustos 2025 Türkiye geneli hava durumu (MGM)23-27 Ağustos 2025 Türkiye geneli hava durumu (MGM)

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

Marmara'da havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. (A Haber arşiv)Marmara'da havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. (A Haber arşiv)

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

Ege'de havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. (A Haber arşiv)Ege'de havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. (A Haber arşiv)

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

Akdeniz'de havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. (A Haber arşiv)Akdeniz'de havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. (A Haber arşiv)

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İç Anadolu'da havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. (A Haber arşiv)İç Anadolu'da havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. (A Haber arşiv)

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

Karadeniz'de havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. (A Haber arşiv)Karadeniz'de havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. (A Haber arşiv)

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteorolojiden uyarı geldi: Kavurucu sıcaklar kapıda | 23-27 Ağustos 2025

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 30°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 29°C
Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu'da havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. (A Haber arşiv)Doğu Anadolu'da havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. (A Haber arşiv)

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

Güneydoğu Anadolu'da havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. (A Haber arşiv)Güneydoğu Anadolu'da havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. (A Haber arşiv)

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteorolojiden uyarı geldi: Kavurucu sıcaklar kapıda | 23-27 Ağustos 2025 Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteorolojiden uyarı geldi: Kavurucu sıcaklar kapıda | 23-27 Ağustos 2025 Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteorolojiden uyarı geldi: Kavurucu sıcaklar kapıda | 23-27 Ağustos 2025
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör