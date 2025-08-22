Başkan Erdoğan'dan Celal Bayar'ı anma mesajı
Başkan Erdoğan 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı vefatının 39. yıl dönümünde andı. Başkan Erdoğan, 'Türk siyasetine değerli katkılarda bulunan, Millî Mücadele’mizin önemli ismi, 3’üncü Cumhurbaşkanımız Celal Bayar’ı ahirete irtihalinin 39’uncu yılında rahmetle yâd ediyorum.' ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çok partili hayata geçişin etkili isimlerinden 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı vefat yıl dönümünde rahmetle andı.
Başkan Erdoğan, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ülkemize değerli hizmetlerde bulunan, çok partili siyasi hayata geçiş süreci başta olmak üzere Türk siyasetine değerli katkılarda bulunan, Millî Mücadele'mizin önemli ismi, 3'üncü Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ı ahirete irtihalinin 39'uncu yılında rahmetle yâd ediyorum."
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyanın en zeki 10 hayvanı: Olağanüstü zihinsel becerileri ile şaşırtıyor
- Yaş farkıyla çok konuşulmuştu: Ebru Gündeş’in eşi Murat Özdemir gözaltına alındı!
- MEMUR ZAMMI 2025! Toplu sözleşme zammı kaç TL olacak? Memur maaşı için son gün ne zaman?
- AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı! Sonuçlara nereden ve nasıl ulaşılır? İşte sorgulama ekranı
- BALIKESİR DEPREM! AFAD duyurdu: Deprem ne zaman, nerede ve kaç şiddetinde oldu? 22 Ağustos son depremler listesi
- Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteorolojiden uyarı geldi: Kavurucu sıcaklar kapıda | 23-27 Ağustos 2025
- 1,69 faizle konut kredisi başladı! Şartlar neler, aylık ödeme ne kadar? İşte örnek hesaplama
- Kabuksuz nohut için pratik yöntem: 1 kaşık eklemek yeterli
- Gözlerini test et! 98 sayısını 5 saniyede bulan hız rekorunu resmen kırıp geçiyor!
- Erin kasırgası nedir, saatte kaç kilometre hıza ulaşır? Amerika alarm verdi: Erin Kasırgası nereleri etkileyecek?
- Dünyanın En Harika 50 Yeri açıklandı! Türkiye’den 2 yer listeyi salladı
- Cumhur Reyonu nedir, uygulanacak mı? Resmi açıklama geldi