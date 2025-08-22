22 Ağustos 2025, Cuma
Başkan Erdoğan'dan Celal Bayar'ı anma mesajı

Başkan Erdoğan'dan Celal Bayar'ı anma mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
22.08.2025 18:13
Başkan Erdoğan’dan Celal Bayar’ı anma mesajı

Başkan Erdoğan 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı vefatının 39. yıl dönümünde andı. Başkan Erdoğan, 'Türk siyasetine değerli katkılarda bulunan, Millî Mücadele’mizin önemli ismi, 3’üncü Cumhurbaşkanımız Celal Bayar’ı ahirete irtihalinin 39’uncu yılında rahmetle yâd ediyorum.' ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çok partili hayata geçişin etkili isimlerinden 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı vefat yıl dönümünde rahmetle andı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ülkemize değerli hizmetlerde bulunan, çok partili siyasi hayata geçiş süreci başta olmak üzere Türk siyasetine değerli katkılarda bulunan, Millî Mücadele'mizin önemli ismi, 3'üncü Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ı ahirete irtihalinin 39'uncu yılında rahmetle yâd ediyorum."

