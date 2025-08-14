Rüşvet casusluk ve FETÖ’ye yardım suçu! Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı

Fotoğraf-İHA

Göstermiş olduğunuz whatsapp kaydındaki mesajlaşma ise 07/07/2021 tarihindedir. Atalay'ın beyanına göre kesinlikle kabul etmemekle birlikte benim bu parayı en geç 14/06/2021 tarihinde almam gerekiyordu. Dolayısıyla rüşvet iddiasıyla whatsapp kayıtlarının tarihi uyuşmamaktadır. Cengiz ÇALLI'ya şu an tarihini hatırlamadığım dönemlerde 1-2 kez borç para vermiştim. Hatırladığım kadarıyla birini Sultangazi Halkbank şubesinde vermiştim. Borç para verdiğime şube müdürü Hüseyin MERCAN ve o esnada şubede müşteri olarak bulunan Veysi KARAMAN isimli şahıslar şahittir. Dinlenmelerini talep ediyorum. Bunun dışında da benden bir kez ev alacağım diye para istediğini hatırlıyorum. 2021 yılı Haziran ayından itibaren bir spor kulübünün yönetimine seçilmem sebebiyle işlerim çok yoğunlaştı. Bu tarihten itibaren Cengiz ÇALLI ile iletişimim eski sıklıkta olmamaya başladı.

Bu tarihten itibaren Cengiz ÇALLI'dan miktarını ve borç verdiğim tarihi şuan hatırlayamadığım parayı yüz yüze ya da telefon vasıtasıyla istemeye başladım. Hatırladığım kadarıyla bir kısmını ödemişti. Ancak ne kadar ödeme yaptığını da hatırlamıyorum. Ayrıca Cengiz ÇALLI bu dosyadan rüşvet almış ise mantıken paranın kendisine teslim edilmesi gerekirdi. Şayet kabul etmemekle birlikte ben aracı olsaydım. Paranın bana getirilip benim üzerimden Cengiz'e ulaştırılması gerekirdi. Ancak dosya kapsamında ki iddia parayı Cengiz'in alıp bana getirdiği yönündedir. Bu bile bunun bir alacak, borç ilişkisi olduğunu ortaya koymak için yeterlidir. Bahsetmiş olduğunuz 07/07/2021 tarihli yazışmada ismimin neden geçtiğini bilmiyorum.

Bu yazışmada geçen Rezan isimli şahsın ben olup olmadığımı da bilmiyorum. Velev ki yazışmada geçen ben isem az önce bahsettiğim gibi Cengiz'e borcunu ödemesi hususunda yapmış olduğum baskı sebebiyle yazışmada ismim geçmiş olabilir. Ancak dediğim gibi aralarındaki para alışverişine ilişkin bir bilgim yoktur. Bunun ne parası olduğunu bilmiyorum. Ancak Atalay ekte sunmuş olduğum belgelerden de anlaşılacağı üzere Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/154 esas sayılı dosyasında bu husus kendisine sorulduğunda "Cengiz ÇALLI'ya daha önceden de daire satışı yapmıştım. Satışa ilişkin belgeleri de daha önce dosyaya sunmuştum. Aramızdaki mesajlaşmalarda geçen rakamlar bu satış nedeniyle ilgili tutarlara ilişkindir" şeklinde beyanda bulunmuştur. Ayrıca yine bu kayıtlar ile ilgili Sulh Ceza Sorgusunda da ,Yargıtaydaki dosyasında da benzer beyanlarda bulunmuştur.

Ancak bu dosyada menfaat temin etmek için beyan değiştirerek bu paranın rüşvet suçuna ilişkin olduğunu, benim de buna dahil olduğumu beyan ederek şahsıma kumpas kurmuştur. Bahsettiğim tüm evrakları dosyaya sunuyorum. Ayrıca Atalay Cengiz hakkında da bahsetmiş olduğum sorgu ve ifadelerinde Cengiz'in çok namuslu bir adam olduğunu, Cengiz'den habersiz ismini kullandığını, Cengiz'e hiç rüşvet vermediğini beyan etmiştir. Ayrıca bu iddia Yargıtay 5 Ceza Dairesinde görülmekte olan davanın konusu olmamıştır. Bu ceza dairesinde görülmekte olan davanın konusu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 2021/2561 soruşturma sayılı dosyasında şüpheli olan YURTÇAK soy isimli şahısların önce tahliye edilmesi, bir süre sonra tekrar gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına ilişkin suç üstü konusuna ilişkin yargılamadır.

Soru-5: Atalay Demirbaş'ın whatsapp kayıtları ile ilgili olarak "Bu görüşmede Rezan olarak geçen kişi Rezan EPÖZDEMİR'dir. Nurbari ERŞAHİN ile Zekeriya YURTÇAK isimli şahıs Makaron dosyasında birlikte şüpheliydiler. Operasyon dosyası o dönem Bakırköy Adliyesinde savcı olarak görev yapan Cengiz ÇALLI'daydı.Dosyada yapılan ilk operasyonda Nurbari tutuklanmadı. Zekeriya ise tutuklanmıştı. Nurbari ERŞAHİN bana senin Cengiz Çallı ve Rezan'la aran iyidir, görüş dosyada bize yardımcı olsunlar dedi. Bunun üzerine ben hem Rezan ile hem de Cengiz ÇALLI ile görüştüm. Cengiz ve Rezan bana 150.000 dolar rüşvet karşılığında tahliye yapabileceklerini söylediler. Durumu Nurbari ERŞAHİN'e ilettim. " 150.000 dolar rüşvet Zekeriya'nın tahliyesi karşılığında gayri resmi ortağı olan Nurbari ERŞAHİN tarafından bana getirildi. Bu paranın 75.000 dolarlık kısmı ise dosya kapsamında bulunan Rezan EPÖZDEMİR'in isminin geçtiği whatsapp kayıtlarının olduğu gün olan 07/07/2021 tarihinde ya da bir gün sonrasında Cengiz ÇALLI tarafından benim ikametimden alındı. Cengiz parayı alırken parayı Rezan'a vermek üzere ofisine götüreceğini söyledi. Ancak ayrıldıktan sonra Rezan ile buluşup dışarıda da vermiş olabilir. Nerede buluştuklarını bilmiyorum." şeklindeki beyanları okunarak soruldu:

Sunmuş olduğum evraklardan da anlaşılacağı üzere Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 2021/2561 soruşturma sayılı dosyasında YURTÇAKLAR ile birlikte diğer şüpheliler 15/06/2021 yılında tahliye olmuşlardır. Atalay ise beyanında bu dosya kapsamında 150.000 dolar rüşvet karşılığında anlaşıldığını bu paranın 75.000 dolarını tahliyeden önce, 75.000 dolarının ise tahliyeden sonra verileceğini iddia etmiştir. Göstermiş olduğunuz whatsapp kaydındaki mesajlaşma ise 07/07/2021 tarihindedir. Atalay'ın beyanına göre kesinlikle kabul etmemekle birlikte benim bu parayı en geç 14/06/2021 tarihinde almam gerekiyordu. Göstermiş olduğunuz Whatsapp mesaj kayıtlarının olduğu 07/07/2021 tarihinde bu şahıslar zaten tutuksuz yargılanmaktadır. Bu şahıslar tekrardan aynı dosya kapsamında Yargıtay 5 Ceza Dairesinin de yargılama konusu olan suç üstü halinin yapıldığı 29/09/2021 tarihinde gözaltına alınmışlardır. Daha sonra Adli Kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardır. Ben 07/07/2021 tarihinde veya bu tarihe yakın tarihlerde Cengiz ÇALLI ile buluşup buluşmadığımı, şayet buluşmuş ise Cengiz ÇALLI'nın bana kendisine daha önce vermiş olduğum borca ilişkin bir ödeme yapıp yapmadığını hatırlamıyorum. Zaten aradan yaklaşık 5 sene geçmiştir. Hatırlamam hayatın olağan akışına da aykırıdır."

Soru -6: Atalay Demirbaş'ın iddialarının doğruluğunun tespiti amacıyla Rezan EPÖZDEMİR isimli şahıs ile Cengiz ÇALLI isimli şahsın HTS/BAZ kayıtları temin edilerek yapılan çalışmada 08/07/2021 tarihinde Cengiz ÇALLI'nın Atalay DEMİRBAŞ'ın iddia ettiği gibi Atalay'ın ikametine gittiği, akabinde aynı gece Rezan EPÖZDEMİR ile ortak BAZ verdiğine dair tespit okunarak soruldu:

Az öncede dediğim gibi ben 07/07/2021 tarihinde yada bu tarihe yakın tarihlerde Cengiz ÇALLI ile görüşüp görüşmediğimi hatırlamıyorum. Şayet görüştüysem de kendisine vermiş olduğum borçtan dolayı bana bir ödeme yapıp yapmadığını hatırlamıyorum. Üzerinden zaman geçtiği için hatırlamam da hayatın olağan akışına aykırıdır. Zaten şahıslar bu tarihten önce tahliye olduğu için ve ikinci tutuklama da aynı yılın Eylül ayında olduğu için bu whatsapp kaydının rüşvete ilişkin olmadığı açıktır.

Soru -7:Şüpheli Rezan Epözdemir'in Levent Mah. Lale Sok. Beşiktaş / İstanbul sayılı adresinde bulunan ofisinde yapılan arama işleminde biri 01/04/2021 düzenleme tarihli 1.560.000 TL bono, diğeri ise 09/07/2021 düzenleme tarihli 930.000 TL bedelli borçlusu Cengiz ÇALLI, alacaklısı Rezan EPÖZDEMİR olan 2 adet bono ele geçirilmiştir. Cengiz ÇALLI ile şüpheli Rezan EPÖZDEMİR'in BAZ kayıtlarına göre 08/07/2021 tarihinde gece saatlerinde ortak BAZ verdikleri hususu göz önüne alındığında bahse konu 09/07/2021 düzenleme tarihli bononun bu görüşmede düzenlendiğine ve rüşvet alınan paranın Cengiz ÇALLI'da kalması karşılığında Rezan EPÖZDEMİR'e bu bonoyu verdiğine dair kanaat oluşmuş olup bu hususta beyanları soruldu:

İfademin başında da soruşturmanın 2802 sayılı kanunun 86. Maddesi uyarınca HSK müfettişleri tarafından yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Buna ilişkin Yargıtay Genel Ceza Kurulunun ve Anayasa Mahkemesinin emsal kararlarını sunmuştum. Bu sebeple dosya HSK'ya gönderilmeli ve kıymetli evrak olanlar tarafımıza iade edilmelidir. Özel hayata ilişkin dosya kapsamına giren evraklar ise imha edilmelidir. Soruşturma yetkisi olmayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının delil toplama yetkisi de bu sebeple yoktur. Bu sebeple İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma işlemleri kapsamında elde edilen delillerin tamamı "Zehirli ağacın meyvesi de zehirlidir" ilkesi gereği hukuka aykırıdır. Delil olarak kullanılamaz. Dolayısıyla hukuksuz delil niteliğindeki bu bonolar soruşturmaya konu olmamalıdır. Hukuka aykırı arama ile elde edilen bonolara ilişkin sorulara cevap vermek istemiyorum. Hükme esas alınamazlar. Bu belgeler alacak iddiamı tevsik eder mahiyettedir. Bu konuda HSK nezdinde hukuki başvurularda bulunacağımı da beyan etmek isterim.

Rezan EPÖZDEMİR'in 4 numaralı soru cevabında 2021 yılı Haziran ayından itibaren Cengiz ÇALLI'ya borç olarak vermiş olduğu paranın ödenmesi için baskı yaptığını beyan ettiği, ancak ofiste Rezan EPÖZDEMİR'in ofisinde yapılan aramada ele geçirilen 09/07/2021 tarihli bononun Haziran ayından sonra düzenlenmiş olduğu hususu çelişkinin giderilmesi maksadıyla soruldu:

7 numaralı sorudaki cevabımı aynen tekrar ederim. Hukuka aykırı bir delil ile ilgili beyanda bulunmak istemiyorum. Rüşvete aracılık suçunda aracı parayı kamu görevlisine götürür. Bu dosyada olduğu gibi rüşvet alan kamu görevlisinin aracıya para götürmesi mantığa aykırıdır. O dönem olayın olduğu iddia edilen tarihlerde ben Atalay'ın da hatırladığım kadarıyla vekiliyim. Olaya bu açıdan da bakıldığında olayın ne kadar saçma olduğu ortaya çıkacaktır.

Soru -8:Ele geçirilen bonoların toplam bedelinin 2.490.000 TL olduğu, bonoların düzenlendiği tarihte Hakim-Savcı maaşlarının ortalama 11-12 bin TL olduğu, kaba bir hesapla Cengiz Çallı'nın aldığı maaştan yaklaşık 18 yıl hiçbir harcama yapmadan ancak ödeyebileceği bir tutara tekabül ettiği, hayatın olağan akışına aykırı olan bu hususa ilişkin savunması soruldu:

Bir önceki soruya cevaben de dediğim gibi hukuksuz bir delil ile ilgili soruya cevap vermek istemiyorum. Ancak parantez içinde belirtmem gerekirse Cengiz tarihlerini hatırlamamakla birlikte Dap Yapıdan kendi adına bir daire, Sultangazi'den yine kendisine ancak hatırladığım kadarıyla yeğeni adına ADL isimli alışveriş merkezi içerisinde bir dükkan ve son olarak Avcılar'dan bir daire almıştı. Dap Yapı'dan almış olduğu daireyi daha sonra sattı. Borcunun bir kısmını bana ödedi. Sultangazi'deki dükkanın da önce yarısını aldı daha sonra diğer yarısını almak için yukarıda ki beyanlarımda bahsetmiş olduğum üzere Halkbankası Sultangazi Şubesinde benden borç para aldı.

Soru-9: Cengiz Çallı'nın odasına sık sık ziyarette bulunduğu BAZ kayıtları ve kendisinin beyanı ile sabit olan Atalay Demirbaş'ın ve olay tarihinde Cengiz Çallı'nın katipliğini yapan Kürşat Yılmaz'ın beyanlarında şüpheli Rezan Epözdemir'in Cengiz Çallı'nın UYAP üzerindeki savcılık rolü üzerinden vekaletle takip ettiği ya da vekalet sunmayı düşündüğü dosyalarda tarafların kişisel veri niteliğindeki adres, kimlik numarası, telefon numarası gibi bilgileri sorguladığına dair beyanları okunarak soruldu:

Kesinlikle Kürşat YILMAZ ve dolandırıcı Atalay'ın beyanlarını kabul etmiyorum. Benim Cengiz ÇALLI'nın savcılık rolü üzerinden herhangi bir kişisel veri niteliğindeki bilgiyi sorgulamam söz konusu olamaz. Bunlar aynı elden çıkan menfaat karşılığı verilen, gizli bir elce organize organize edilen kumpas amacıyla yönlendirilmiş beyanlardır. Hangi şahıs hakkında sorgulama yaptığıma dair net bir beyanda bulunulmamıştır. Bir avukat zaten vekalet sunmadan da istediği dosyayı inceleyebilir. Bunlar soyut beyanlardır.

Soru-10:Rezan Epözdemir'in Cengiz Çallı ile birlikte birden fazla kez tatile gittiğine, tespitlere göre tatil ücretlerinin tamamının Rezan Epözdemir tarafından ödendiğine, yine Rezan Epözdemir ile Cengiz Çallı'nın sık sık lüks restoranlara gittiklerine bu yemek ücretlerinin de tamamının Rezan Epözdemir tarafından ödendiğine dair tutarlı beyanlar bulunduğu, arama neticesinde ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede de tatil ücretlerinin şüpheli Rezan Epözdemir'e fatura edildiğine dair maillere ulaşılması hususu soruldu:

Cengiz ile bir tatile gidip gitmediğimi hatırlamamakla birlikte dijital materyallerde çıkan Cengiz ÇALLI'nın tatil ücretlerinin bana fatura edildiğine dair belgeleri görmedim ve bu deliller yetki sebebiyle hukuksuz delildir. Bu nedenle bu soru hakkında söyleyeceğim başka bir şey yoktur.

Soru-11:Ayrıca Cengiz ÇALLI adına verilen koruma kararı kapsamında iki araçlık şerh hakkının birinin şüpheli Rezan tarafından kullanıldığı iddiasına ilişkin yapılan araştırmadaşüpheli Rezan EPÖZDEMİR adına kayıtlı 34 EP 1313 plaka sayılı aracın 12/06/2019 - 05/10/2021 tarihleri arasında Cengiz ÇALLI'ya verilen koruma kararı kapsamında şerh edildiğine dair tespit soruldu:

Üzerinden zaman geçtiği için tam olarak hatırlamamakla birlikte ya Cengiz'in eşinin kullanımıiçin ya da Cengiz'in aracında bir problem olduğu için ivazlı tahsis şeklinde kendisine vermiştim. Buzaman diliminde önemli bir kısımda aracı kendisi kullanmıştır

Son olarak söyleyeceklerim şunlardır. Birinci olarak dosyanın yukarıda sebebini izah ettiğim üzere ivedilikle HSK'ya gönderilmesi gerekmektedir. İkinci olarak hukuksuz delil kısmına tekrar dikkat çekmek istiyorum. Elde edilen delillerin tamamı hukuksuzdur. Bu deliller ile başlatılan soruşturmalar da hukuksuzdur.Meskur delillerin tarafımıza iade edilmesini talep ediyorum. Ayrıca varsa hukuksuz deliller ile başlatılan diğer soruşturmaların da sona erdirilmesi gerekmektedir. CMK 141 uyarınca bu soruşturmaları yürüten makamların da rucuen tazminat sorumluluğu olduğunu hatırlatmak isterim.

Benim olay tarihi itibariyle delil karartma ve mevcut pozisyonum itibariyle kaçma şüphem yoktur. Aynı madde uyarınca açıkça yetkisiz adli kontrol ve arama işlemi sebebiyle tazminat hakkımı saklı tutuyorum. Oğlumun Londra'da dil eğitimi vardır. Soruşturma tarihinden çok önce olan 23 Temmuz tarihinde Londra biletleri gidiş dönüş şeklinde alınmıştır. Mevcut adli kontrolün daha fazla hak kaybı olmaması adına evveliyetle kaldırılması ve açıkladığım sebeplerle herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanmaksızın serbest bırakılmayı talep ediyorum. Uçak rezervasyonlarına ilişkin belgeleri de dosyaya sunuyorum. Aleyhimde beyanda bulunan şahıslar hakkında TCK'nın 267. Maddesi uyarınca iftira suçundan resen soruşturma başlatılmasını talep ediyorum."

SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI!

Tutuklama talebi ile Nöbetçi Suşh Hakimliiğine sevk edilen Rezan Epözdemir'in sevk yazısı ortaya çıktı. İşte o yazı

"Şüpheli Rezan EPÖZDEMİR'in Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 2021/2561 soruşturma sayılı dosyasında tutuklu bulunan Zekeriye Yurtçak ve Ahmet Mesut Yurtçak isimli şahısların tahliyesi ve akabinde ev hapsi şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması hususunda rüşvete aracılık ettiğine ve bu suretle de menfaat temin ettiğine ilişkin ihbar üzerine yürütülen soruşturma işlemleri kapsamında 07/07/2021 tarihli bir whatsapp konuşma kaydına ulaşıldığı, bu konuşma kaydının soruşturmayı yürüten ve daha sonra aynı olaydaki rüşvet eylemisebebiyle meslekten ihraç edilen Cengiz ÇALLI ile Atalay DEMİRBAŞ isimli şahıs arasında geçtiği, mesaj içeriklerinde rüşvet olarak alınan paranın "Rezan" isimli bir şahsa götürüleceğine dair ibarelerin bulunduğunun anlaşılması üzerine Atalay DEMİRBAŞ isimli şahsın aynı olaydaki eylemleri sebebiyle Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 2022/33 Esas sayılı dosyasında sanık sıfatıyla yargılanması sebebiyle mükerrer soruşturmaya sebebiyet vermemek adına tanık sıfatıyla celbinin sağlandığı, Atalay DEMİRBAŞ'ın tanık sıfatıyla alınan beyanlarında özetle; "Bu görüşmede Rezan olarak geçen kişi Rezan EPÖZDEMİR'dir.Nurbari ERŞAHİN ile Zekeriya YURTÇAK isimli şahıs Makaron dosyasında birlikte şüpheliydiler. Operasyon dosyası o dönem Bakırköy Adliyesinde savcı olarak görev yapan Cengiz ÇALLI'daydı.Dosyada yapılan ilk operasyonda Nurbari tutuklanmadı.

Zekeriya ise tutuklanmıştı. Nurbari ERŞAHİN bana senin Cengiz Çallı ve Rezan'la aran iyidir, görüş dosyada bize yardımcı olsunlar dedi. Bunun üzerine ben hem Rezan ile hem de Cengiz ÇALLI ile görüştüm. Cengiz ve Rezan bana 150.000 dolar rüşvet karşılığında tahliye yapabileceklerini söylediler. Durumu Nurbari ERŞAHİN'e ilettim. ", " 150.000 dolar rüşvet Zekeriya'nın tahliyesi karşılığında gayri resmi ortağı olan Nurbari ERŞAHİN tarafından bana getirildi. Bu paranın 75.000 dolarlık kısmı ise dosya kapsamında bulunan Rezan EPÖZDEMİR'in isminin geçtiği whatsapp kayıtlarının olduğu gün olan 07/07/2021 tarihinde ya da bir gün sonrasında Cengiz ÇALLI tarafından benim ikametimden alındı. Cengiz parayı alırken parayı Rezan'a vermek üzere ofisine götüreceğini söyledi. Ancak ayrıldıktan sonra Rezan ile buluşup dışarıda da vermiş olabilir. Nerede buluştuklarını bilmiyorum." şeklinde beyanda bulunduğunun anlaşıldığı, Atalay Demirbaş'ın iddialarının doğruluğunun tespiti amacıyla Rezan EPÖZDEMİR isimli şahıs ile Cengiz ÇALLI isimli şahsın HTS/BAZ kayıtları temin edilerek yapılan çalışmada 08/07/2021 tarihinde Cengiz ÇALLI'nın Atalay DEMİRBAŞ'ın iddia ettiği gibi Atalay'ın ikametine gittiği, akabinde aynı gece Rezan EPÖZDEMİR ile ortak BAZ verdiğine dair tespitin yapıldığı, her ne kadar şüpheli savunmasında beyanlardaki tarihin uyumsuz olduğunu belirtmiş ise de dosya kapsamında alınan olaya ilişkin diğer whatsapp kayıtlarında rüşvetin yanlızca tahliyeye değil, adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına da ilişkin olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca yine diğer whatsapp mesaj kayıtları incelendiğinde Zekeriye YURTÇAK isimli şahsın tahliye tarihi olan 15/06/2021 tarihinden 2 gün sonrasına ait olan ve Atalay DEMİRBAŞ ile Nurbari ERŞAHİN, Selahattin GÜNDÜZ, Gökhan AYDENİZ arasında 17/06/2021 ve 18/06/2021 tarihlerinde yapılan yazışmalardan para konusunda sorun yaşandığını, istenilen paranın verilemeyeceği yönünde açıklamalar bulunduğu anlaşılmıştır.

Ayrıca Zekeriye YURTÇAK ve Ahmet Mesut YURTÇAK hakkındaki ev hapsi şeklinde verilen Adli Kontrol Kararının kaldırılması veya Adli Kontrol tedbirinin değiştirilmesi ile ilgili 16/07/2021 ve 23/08/2021 tarihlerinde itirazın reddine karar verilmesine rağmen 27/08/2021 tarihinde aynı konu hakkında tekrar talepte bulunulduğu, whatsapp yazışmaları ile HTS kayıtlarına göre o tarihlerde izinli olan Cengiz ÇALLI'nın süreci takip ettiğinin ve neticede talep doğrultusunda 29/08/2021 tarihinde karar verildiğinin anlaşıldığı, dolayısıyla rüşvete konu anlaşmanın 29/08/2021 tarihinde tamamlandığı anlaşılmış olup açıklanan sebeplerle tarihler arasındaki uyumsuzluğun olağan olduğu değerlendirilmiştir.

Her ne kadar şüpheli Rezan EPÖZDEMİR ifadesinde Atalay DEMİRBAŞ'ın aynı dosya kapsamında HSK müfettişlerine, yargılandığı dosyalar kapsamında sorgularında verdiği beyanlar ile iş bu dosya kapsamında verdiği beyanların çelişkili olduğunu ifade etmiş ise de Atalay DEMİRBAŞ'ın bu

dosyalarda şüpheli sıfatıyla ifade verdiği, dolayısıyla kendini suçlayıcı beyanlarda bulunmaktan kaçınmış olmasının olağan olduğu değerlendirilmiştir. Yapılan arama işleminde biri 01/04/2021 düzenleme tarihli 1.560.000 TL bono, diğeri ise 09/07/2021 düzenleme tarihli 930.000 TL bedelli borçlusu Cengiz ÇALLI, alacaklısı Rezan EPÖZDEMİR olan 2 adet bono ele geçirilmiştir. Cengiz ÇALLI ile şüpheli Rezan EPÖZDEMİR'in BAZ

kayıtlarına göre 08/07/2021 tarihinde gece saatlerinde ortak BAZ verdikleri hususu göz önüne alındığında bahse konu 09/07/2021 düzenleme tarihli bononun bu görüşmede düzenlendiğine ve rüşvet alınan paranın Cengiz ÇALLI'da kalması karşılığında Rezan EPÖZDEMİR'e bu bonoyu verdiğine dair kanaat oluşturmuştur. Bu husus şüpheliye sorulduğunda şüphelinin Cengiz ÇALLI'ya daha önce borç verdiğini, bu bonoların verdiği borç sebebiyle düzenlendiğini, ödeme sonrası yeni bir bono düzenlendiğini beyan etmiş ise de ne borç verildiğine ne de borcun geri ödendiğine dair delil niteliği taşıyan herhangi bir belgeyi ibraz edemediği anlaşılmıştır. Ele geçirilen bonoların toplam bedelinin 2.490.000 TL olduğu, bonoların düzenlendiği tarihte Hakim-Savcı maaşlarının ortalama 11-12 bin TL olduğu, kaba bir hesapla Cengiz Çallı'nın aldığı maaştan yaklaşık 18 yıl hiçbir harcama yapmadan ancak ödeyebileceği bir tutara tekabül ettiği, bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğu, şüphelinin savunmalarının açıklanan sebeplerle suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilmiştir. Şüphelinin savunmasında 2021 yılı Haziran ayı itibariyle Cengiz ÇALLI'ya vermiş olduğu borcu ödemesi için baskı yaptığını beyan etmiş ise de 09/07/2021 tarihinde 930.000 TL bedelli bir bono ele geçirildiği, şüphelinin verdiği borcun iadesini istemesine rağmen tekrar borç vermesinin de hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirilmiştir.

Şüpheli savunmasında Cengiz ÇALLI isimli şahıs ile tatile ya da mesai dışında yemeğe gittiğini hatırlamadığını beyan etmiş ise de şüpheliden ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede birlikte birden fazla kez tatile gittiklerine ve tatil ücretlerinin Rezan EPÖZDEMİR'e fatura edildiğine dair belgelere ulaşılmıştır. Tatil ve yemek ücretlerinin Rezan EPÖZDEMİR tarafından ödendiğine dair tutarlı tanık beyanları da bulunmaktadır. Şüphelinin ifadesinde olay tarihinde Cengiz ÇALLI'nın katibi olarak görev yapan ve hakkında rüşvet eylemlerinde Cengiz Çallı tarafından Rezan EPÖZDEMİR ile irtibat kurmak için kullandığına dair iddialar bulunan Kürşat YILMAZ isimli şahsı sadece Cengiz ÇALLI'nın yanında gördüğüne, herhangi bir temasının olmadığına dair beyanı karşısında Kürşat YILMAZ isimli şahsın dijital materyallerinde Rezan EPÖZDEMİR ile olan Whatsapp mesaj kayıtları olduğu, ayrıca Rezan EPÖZDEMİR tarafından Kürşat YILMAZ'a bir adet imzalı forma hediye edildiğine dair tespitler de bir çelişki olarak ortaya çıkmaktadır.

Şüpheli her ne kadar ifadesinde kabul etmediğini beyan etmiş ise de Cengiz ÇALLI'nın UYAP üzerindeki savcılık rolü üzerinden vekaletle takip ettiği ya da vekalet sunmayı düşündüğü dosyalarda tarafların kişisel veri niteliğindeki adres, kimlik numarası, telefon numarası gibi bilgileri sorguladığına dair tutarlı tanık beyanlarının olduğu da anlaşılmıştır. Cengiz ÇALLI adına verilen koruma kararı kapsamında iki araçlık şerh hakkının birinin şüpheli

Rezan tarafından kullanıldığı iddiasına ilişkin yapılan araştırmada şüpheli Rezan EPÖZDEMİR adına kayıtlı 34 EP 1313 plaka sayılı aracın 12/06/2019 - 05/10/2021 tarihleri arasında Cengiz ÇALLI'ya verilen koruma kararı kapsamında şerh edildiğine dair tespitin yapıldığı, şüphelinin savunmasında tam olarak hatırlamamakla birlikte Cengiz'in eşinin kullanımı için ya da Cengiz'in aracında bir problem olduğu için ivazlı tahsis şeklinde bahse konu aracı Cengiz ÇALLI'ya verdiğini beyan etmiş ise de bu yönde bir belge sunamadığı gibi bedelin kendisine ne zaman ne şekilde ödendiğine dair de tutarlı bir savunma yapamadığı ve somut belgelere dayalı bir delil ibraz edemediği dolayısıyla bu beyanının da suçtan kurtulmaya yönelik olduğu anlaşılmış olup Cengiz ÇALLI ile Rezan EPÖZDEMİR arasındaki ilişkinin iddia edildiği gibi normal bir tanışıklıktan öte olduğunu ortaya koymaktadır. Şüphelinin yargı camiası içerisindeki başka şahıslar ile benzer irtibat ve eylemlerinin tespiti hususunda kapsamlı soruşturmalar devam etmektedir."

NE OLMUŞTU?

Avukat Rezan Epözdemir, "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Gizlilik kararı verilen "rüşvet" soruşturması kapsamında ifadesi alınan tanık A.D, Epözdemir'in rüşvet aldığı 3 farklı eylem olduğuna ilişkin iddiada bulunmuştu.