14 Ağustos 2025, Perşembe
Bitmeyen yol çalışması vatandaşları çileden çıkardı: İşe gidip gelemiyoruz!

ahaber.com.tr
İHA
Giriş: 14.08.2025 11:14 Güncelleme: 14.08.2025 11:46
CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 5 ay önce başlattığı bulvar çalışmasını hâlâ tamamlayamadı. Vatandaşların kullanabileceği alternatif bir yol bulunmayınca, sürücüler toz ve duman içinde yolculuk yapmak zorunda kaldı. Belediyeye şikayetlerini iletmelerine rağmen herhangi bir geri dönüş alamadıklarını belirten vatandaşlar, mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini talep ediyor.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 5 ay önce Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mahallesi'nde, başlattığı bulvar çalışmasını bir türlü bitiremedi. Vatandaşın kullanabileceği başka bir yol da olmayınca sürücüler, toz duman içinde yoldan geçmek zorunda kaldı.

BİTMEYEN YOL ÇALIŞMASI VATANDAŞLARI ÇİLEDEN ÇIKARDI

"ŞİKAYETTE BULUNDUK AMA DÖNÜŞ OLMADI"

Sürücülerden Mahsun Özcan, "Bu yolu sürekli kullanıyorum. Bu yolu tadilata soktular, tozdan rahatsızız, camları kapatıp klima açıyoruz" dedi. Kuryelik yapan İsmail Polat ise "Bu yol çok kötü. Şikayette bulunduk ama dönüş olmadı. Kaç gündür böyle toz içerisinde gidip geliyoruz" diye konuştu.

Bitmeyen yol vatandaşı çileden çıkardı (İHA)Bitmeyen yol vatandaşı çileden çıkardı (İHA)

"İŞE GİDİP GELEMİYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Şahap Umaç da, "Yol toz duman içerisinde, işe gidip gelemiyoruz, motosikletimiz hep toz oldu" ifadelerini kullandı. Vatandaşlardan Serkan Sülün de, "Buraların sulanması lazım veya erkenden bu yolun bitirilmesi lazım. Ben 4-5 aydır burada çalışıyorum ama bir türlü bitirilmedi" diyerek durumu özetledi.

