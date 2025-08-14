Bitmeyen yol çalışması vatandaşları çileden çıkardı: İşe gidip gelemiyoruz!

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 5 ay önce Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mahallesi'nde, başlattığı bulvar çalışmasını bir türlü bitiremedi. Vatandaşın kullanabileceği başka bir yol da olmayınca sürücüler, toz duman içinde yoldan geçmek zorunda kaldı.

"ŞİKAYETTE BULUNDUK AMA DÖNÜŞ OLMADI"

Sürücülerden Mahsun Özcan, "Bu yolu sürekli kullanıyorum. Bu yolu tadilata soktular, tozdan rahatsızız, camları kapatıp klima açıyoruz" dedi. Kuryelik yapan İsmail Polat ise "Bu yol çok kötü. Şikayette bulunduk ama dönüş olmadı. Kaç gündür böyle toz içerisinde gidip geliyoruz" diye konuştu.