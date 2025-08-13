Bakan Kurum duyurdu! Balıkesir Sındırgı’da hasar tespiti sürüyor: 615 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık

13 Ağustos 2025, Çarşamba
13.08.2025 19:07
Balıkesir Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası bölgede çalışmalar devam ederken Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Bakan Kurum '426 binadaki 506'sı konut olmak üzere 615 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespit ettik' dedi.

Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası bölgede çalışmalar devam ederken konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Bakan Kurum "426 binadaki 506'sı konut olmak üzere 615 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespit ettik" dedi.

Bakan Kurum'un açıklamasının tamamı şekilde:

"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen deprem sonrası ekiplerimizin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar, 14 bin 875 binada toplam 23 bin 165 bağımsız bölümü inceledik. 426 binadaki 506'sı konut olmak üzere 615 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespit ettik."

