Bakan Kurum duyurdu! Balıkesir Sındırgı’da hasar tespiti sürüyor: 615 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık

X

Bakan Kurum'un açıklamasının tamamı şekilde:

"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen deprem sonrası ekiplerimizin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar, 14 bin 875 binada toplam 23 bin 165 bağımsız bölümü inceledik. 426 binadaki 506'sı konut olmak üzere 615 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespit ettik."