“Sahte -e-imza çetesi” skandalıyla Türkiye’ye yeni operasyon! 5. kol faaliyeti tek tek böyle deşifre edildi! Hedef: devlete güveni sarsmak!

FOTOĞRAF: X PAYLAŞIMI

USULSÜZ YATAY GEÇİŞ VE BELGEDE SAHTECİLİK RESMEN TESPİT EDİLDİ

Operasyon zincirinin ilk halkası, eski CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesiyle başladı. Yapılan incelemelerde İmamoğlu'nun, KKTC'de denkliği olmayan bir üniversitenin 2 yıllık programına kayıtlıyken, hiçbir akademik eşdeğerliği bulunmadan İstanbul Üniversitesi'nin 4 yıllık İngilizce İşletme bölümüne usulsüz biçimde yatay geçiş yaptığı tespit edildi.

Bu geçiş sırasında İmamoğlu'nun, hem okul adı hem de bölüm bilgisini gerçeğe aykırı olarak değiştirdiği ve not ortalaması şartını sağlamamasına rağmen özel kontenjan açılarak bölüme alındığı belirlendi. Kontenjan artırımı ise ilan yapılmaksızın gerçekleştirildi. Tüm bu belgeler YÖK ve üniversite kayıtlarında açıkça yer aldı.

Yükseköğretim Kurulu, geçişin hem usul hem içerik açısından hukuka aykırı olduğuna hükmetti. İstanbul Üniversitesi, ilgili mevzuat gereği İmamoğlu'nun öğrenciliğini geçersiz saydı ve diplomasını iptal etti. Bu işlem, belgede sahtecilik ve açık hata hükümlerine dayanılarak gerçekleştirildi.