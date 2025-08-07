07 Ağustos 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri İzmir Karabağlar'da belediye işçileri kazan kaldırdı!

İzmir Karabağlar'da belediye işçileri kazan kaldırdı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 07.08.2025 15:20 Güncelleme: 07.08.2025 15:22
ABONE OL
İzmir Karabağlar’da belediye işçileri kazan kaldırdı!

CHP'li belediyelerde maaş krizi büyüyor. Son olarak İzmir'in Karabağlar Belediyesinde çalışan işçiler, bazı alacaklarının yaklaşık 5 aydır ödenmediği gerekçesiyle eylem gerçekleştirdi. Çalışanların mağdur edildiğini belirten Aras, 'Biz işçiler sorumluluğumuz olan emek, hizmeti üretiyorsak, belediyenin de sorumluluğu olan işçi alacaklarını zamanında yatırmasını istiyoruz.' dedi.

Genel-İş İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras yaptığı açıklamada, toplu iş sözleşmesi kapsamında çeşitli alacaklarının 5 aydır ödenmediğini, bu nedenle sabah mesaiye geldiklerinde bir süre iş bırakma eylemi yaptıklarını ifade etti.

Çalışanların mağdur edildiğini belirten Aras, şunları kaydetti:

"Bu aya kadar 5 alışveriş kartı ve 2 bayram ikramiyesini alamadık. Randevu talep ettik, hala dönüş yok. Biz işçiler sorumluluğumuz olan emek, hizmeti üretiyorsak, belediyenin de sorumluluğu olan işçi alacaklarını zamanında yatırmasını istiyoruz."

Aras bir ödeme planı istediklerini, aksi takdirde eylemlerinin süreceğini sözlerine ekledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İzmir Karabağlar’da belediye işçileri kazan kaldırdı! İzmir Karabağlar’da belediye işçileri kazan kaldırdı! İzmir Karabağlar’da belediye işçileri kazan kaldırdı!
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör