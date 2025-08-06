Tekirdağ susuzluktan kırıldı! Yönetimin sessizliği vatandaşı çileden çıkardı

Şehirde yaşanan su sorunu nedeniyle vatandaşlar çileden çıktı (İHA)

TEMİZ SU KİMYASAL ATIKLARA KARIŞIYOR

Tekirdağ'dan bihabar olan TESKİ Genel Müdürü Şişmanlar, bölgenin su kaynaklarını doğru ve verimli kullanamadı. Muratlı'daki Gemici Deresi'ne yüzbinlerce ton temiz su aktı. Her yıl yaklaşık 4 bin 500 dekar tarım arazisinin sulandığı bu derenin suyunun bir kısmı, basit bir isale hattı ile Yeşilsırt Göleti'ne yönlendirilebilecekken, kimyasal atıklarla kirli akan Muratlı Deresi'ne karışıyor.

Tekirdağ'ın birçok ilçesindeki belediye başkanları, kendi bölgelerinde yaşanan su krizine çözüm ararken vatandaş TESKİ yetkililerine ulaşamıyor. Tekirdağlılar ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer'e ne de TESKİ Genel Müdürü'ne taleplerini iletebiliyor. Cevapsız dilekçeler, geri dönülmeyen telefonlar ve ilgisizlik karşısında halk, adeta yöneticilere ulaşmanın imkânsız hale geldiğini söylüyor.