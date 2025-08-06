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CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz gözaltında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 06.08.2025 10:52
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CHP’li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz gözaltında

CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz, sosyal medyada gerçeğe aykırı paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz, sosyal medyada gerçeğe aykırı paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ve Meclis Üyesi Özgür Özçelik'in, Korkmaz hakkında bir sosyal medya hesabından gerçeğe aykırı ve iftira içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.

Korkmaz, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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CHP’li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz gözaltında CHP’li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz gözaltında CHP’li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz gözaltında
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