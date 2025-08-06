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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten sahte diploma soruşturmasına ilişkin açıklama: Sahtecilik yapanları devletten söküp atacağız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sahte diploma soruşturmasına ilişkin açıklama: Sahtecilik yapanları devletten söküp atacağız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.08.2025 18:10
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), bugün Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Sahte diplomaya ilişkin konuşan Çelik, 'Sahtecilik yapanları devletten söküp atacağız. Konu bir dava sürecindedir. Devlette bu tür şebekeleşmeler jiletle hukuk çerçevesinde kazınacaktır. YÖK ve diğer kurumlar hassasiyetle devam ediyor. Bunu partiler arası bir tartışamaya çevirmeye çalışıyorlar.' dedi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de konuşan Çelik, 'Odak PKK'nın feshedilip silah bırakmasına dönüktür. Zaman zaman anayasa tartışmaları yapılıyor, bu konu ile ilgisi yok. Ülkemize sivil anayasa kazandırmak her zaman hedefimiz.' ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten sahte diploma soruşturmasına ilişkin açıklama: Sahtecilik yapanları devletten söküp atacağız
Çelik’ten sahte diploma soruşturmasına ilişkin açıklama
Çelik'ten sahte diploma soruşturmasına ilişkin açıklama
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