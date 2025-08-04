04 Ağustos 2025, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri Gayrimenkul sertifikaları satışta! Metrekareye yatırım dönemi başladı! 7,59 TL'den halka arz

Gayrimenkul sertifikaları satışta! Metrekareye yatırım dönemi başladı! 7,59 TL'den halka arz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.08.2025 07:17 Güncelleme: 04.08.2025 08:43
ABONE OL
Gayrimenkul sertifikaları satışta! Metrekareye yatırım dönemi başladı! 7,59 TL’den halka arz

Bugün başlayacak gayrimenkul sertifikalarının halka arz süreci 8 Ağustos’ta sona erecek. Lansmana özel olarak 7,59 TL fiyatla yatırımcılara sunulacak bu sertifikalar sayesinde, küçük birikimlere sahip olanlar da Damla Kent Projesi’nden pay alarak konut sahibi olma şansı yakalayabilecek. Sertifikalar, 14 Ağustos’tan itibaren borsada işlem görmeye başlayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın,TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle hazırladığı Damla Kent Evleri Projesi'nin Gayrimenkul Sertifikalarının halka arzı bugün başlıyor.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NASIL İŞLEYECEK?

Vatandaşlar Borsa İstanbul'da "DMLKT" işlem koduyla 8 Ağustos'a kadar alım yapabilecek. Sertifikalar lansmana özel yüzde 25 indirimle 7.59 liradan satışa sunulacak. Bu model ile dileyen küçük birikimlerle Damla Kent Projesi'nden ev sahibi olabilecek, dileyen ev almadan gayrimenkul değerini nakit alabilecek. Dileyen de sertifikaları ile borsada alım satım yapabilecek.

Konutta yeni finansman modeli devreye girdi (Sabah)Konutta yeni finansman modeli devreye girdi (Sabah)

YÜZDE 25 İNDİRİMLİ
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan ve halka arz fiyatı, değerleme fiyatı üzerinden yüzde 25 indirimle 7.59 TL olarak belirlenen Gayrimenkul Sertifikası, talep toplama süreci 8 Ağustos'ta son bulacak. İstanbul Başakşehir'de hayata geçirilecek Damla Kent Projesi'ne dayalı olarak ihraç edilecek Gayrimenkul Sertifikası için yatırımcılar, Borsa İstanbul'da "DMLKT" koduyla talep oluşturabilecekler. Beş etaptan oluşacak Damla Kent Projesi kapsamında 5.325 adet konut ve 244 adet ticari ünite inşa edilecek. Projenin ilk etabında yer alan 1.540 konut, Gayrimenkul Sertifikası ile halka arz olacak. Sürecin devamında ise ikinci etapta bulunan 674 konutun halka arz edilmesi planlanıyor. Faizsiz, peşinatsız, kredisiz, taksitsiz bir şekilde büyük bir konut projesine ortak olmaya imkân verecek sertifikanın talep toplama sürecine katılabilmek için öncelikle bir yatırım hesabının olması şart. Ayrıca gayrimenkul sertifikalarıyla ilgili her konuya ve dairelerin sertifika bilgilerine www.gayrimenkulsertifikası. com adresinden ulaşmak mümkün.

Gayrimenkul Sertifikası Bilgilendirme TIR ve Çadırları İstanbul'da vatandaşlara buluşmaya başladı (DHA)Gayrimenkul Sertifikası Bilgilendirme TIR ve Çadırları İstanbul'da vatandaşlara buluşmaya başladı (DHA)

SERTİFİKA NASIL ALINIR?
Damla Kent projesinden ev almak ya da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşların izleyeceği yol haritası şu şekilde açıklandı:
Gayrimenkul sertifikaları satışta! Metrekareye yatırım dönemi başladı! 7,59 TL’den halka arz Gayrimenkul Sertifikası alabilmek için Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere herhangi bir banka ya da aracı kurumlarda yatırım hesabınızın bulunması gerekiyor.
Gayrimenkul sertifikaları satışta! Metrekareye yatırım dönemi başladı! 7,59 TL’den halka arz Banka veya aracı kurum şubelerinden ya da mobil/internet uygulamalarından yatırım hesabı açma talebi oluşturabilirsiniz.
Gayrimenkul sertifikaları satışta! Metrekareye yatırım dönemi başladı! 7,59 TL’den halka arz Hesap açılışından sonra hesabınız borsa işlemlerine uygun hale getirilir.
Gayrimenkul sertifikaları satışta! Metrekareye yatırım dönemi başladı! 7,59 TL’den halka arz 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında, tüm banka ve aracı kurumlarda bulunan yatırım hesaplarınız üzerinden talepte bulunabilirsiniz.
Gayrimenkul sertifikaları satışta! Metrekareye yatırım dönemi başladı! 7,59 TL’den halka arz Mobil veya internet şubeleri üzerinden işlemler bölümünden Yatırımlar > Halka Arz > Hisse Senedi Halka Arz > Kesin Talep adımlarını izleyin.
Gayrimenkul sertifikaları satışta! Metrekareye yatırım dönemi başladı! 7,59 TL’den halka arz "DMLKT" işlem kodunu seçin, almak istediğiniz sertifika adedini girin, ödeme yöntemini belirleyin ve işlemi onaylayın.

EN AZ KAÇ SERTİFİKA GEREKLİ?
Gayrimenkul sertifikaları satışta! Metrekareye yatırım dönemi başladı! 7,59 TL’den halka arz 62 METREKARELİK 175 ADET 1+1 DAİRE: 631.516 adet sertifika
Gayrimenkul sertifikaları satışta! Metrekareye yatırım dönemi başladı! 7,59 TL’den halka arz 88 METREKARELİK 1.076 ADET 2+1 DAİRE: 863.276 adet sertifika
Gayrimenkul sertifikaları satışta! Metrekareye yatırım dönemi başladı! 7,59 TL’den halka arz 144 METREKARELİK 758 ADET 3+1 DAİRE: 1.384.916 adet sertifika
Gayrimenkul sertifikaları satışta! Metrekareye yatırım dönemi başladı! 7,59 TL’den halka arz 194 METREKARELİK 205 ADET 4+1 DAİRE: 1.833.345 adet sertifika

Damla Kent projesinde gayrimenkul sertifikası arzı bugün başlıyor (DHA)Damla Kent projesinde gayrimenkul sertifikası arzı bugün başlıyor (DHA)

FARKLI KAZANÇ YÖNTEMİ
1- Konut Edinme Hakkı (Asli Edim):
Yatırımcı, Damla Kent projesinden almak istediği ev için gerekli miktarda sertifikayı biriktirir ve proje tamamlandığında istediği eve sahip olur.
2- Nakit Kazanma Hakkı (Tali Edim):
Ev almayı tercih etmeyen yatırımcılar 'Tali Edim' yöntemine başvurabilir. TOKİ ve Emlak Konut, proje sonunda tali edim kapsamında daireleri açık artırmayla satışa çıkarır. Elde edilen gelir sertifika sahiplerinin yatırım hesaplarına yatırılır.
3-Alım-Satım (Hisse Gibi İşlem):
Asli edim ya da tali edimi tercih etmeyen yatırımcılar, sertifikalarını Borsa İstanbul'da alıp satabilir.

'DAMLAYA DAMLAYA YUVA OLUR'
24 Temmuz'da Gayrimenkul Sertifikası tanıtım toplantısında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projenin TOKİ ve Emlak Konut güvencesinde olduğunun altını çizdi. "Vatandaşımızın ev sahibi olabilmesi için her enstrümanı kullanıyoruz" diyen Bakan Kurum, "Konut sorununu kökten çözeceğiz. Bu proje sadece bir yatırım aracı değildir. Bu proje kira fiyatlarını düşürme azmimizin bir kanıtı milletimizin yuva hayalini gerçeğe dönüştürme sözümüzün de bir ispatıdır. Onun için 'damlaya damlaya yuva olur' diyoruz" ifadelerini kullandı.

4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında Borsa İstanbul'da yapılacak talep toplama için Gayrimenkul Sertifikası'nın işlem kodu ʺDMLKTʺ olarak belirlendi. (DHA) 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında Borsa İstanbul'da yapılacak talep toplama için Gayrimenkul Sertifikası'nın işlem kodu ʺDMLKTʺ olarak belirlendi. (DHA)

ÇADIR VE TIR'LARDA BİLGİLENDİRME
EMLAK Konut GYO ekipleri, gayrimenkul sertifikası ve Damla Kent projesi hakkında vatandaşlara yüz yüze daha detaylı bilgi vermek için sahaya indi. 'Bilgilendirme TIR ve çadırları' İstanbul'un merkezi noktalarında vatandaşlarla buluşuyor. Ziyaretçiler, VR gözlüklerle örnek daireleri gezebiliyor, kat planlarını ve proje detaylarını inceleyebiliyor. Yatırım hesabı olanların talep toplama sürecine kolayca katılabileceği anlatılırken, hesabı olmayanlara da hesap açma konusunda destek sağlanıyor. Bilgilendirme TIR ve çadırlarının hangi tarihte nerede olacağı Emlak Konut GYO'nun resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Sabit çadırlar 1-8 Ağustos tarihleri arasında Üsküdar Sahil Meydanı, Esenler Dörtyol Meydanı, Ümraniye 15 Temmuz Meydanı ve Başakşehir Kent Meydanı'nda olacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gayrimenkul sertifikaları satışta! Metrekareye yatırım dönemi başladı! 7,59 TL’den halka arz Gayrimenkul sertifikaları satışta! Metrekareye yatırım dönemi başladı! 7,59 TL’den halka arz Gayrimenkul sertifikaları satışta! Metrekareye yatırım dönemi başladı! 7,59 TL’den halka arz

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör