Gayrimenkul sertifikaları satışta! Metrekareye yatırım dönemi başladı! 7,59 TL’den halka arz

Damla Kent projesinde gayrimenkul sertifikası arzı bugün başlıyor (DHA)

FARKLI KAZANÇ YÖNTEMİ

1- Konut Edinme Hakkı (Asli Edim):

Yatırımcı, Damla Kent projesinden almak istediği ev için gerekli miktarda sertifikayı biriktirir ve proje tamamlandığında istediği eve sahip olur.

2- Nakit Kazanma Hakkı (Tali Edim):

Ev almayı tercih etmeyen yatırımcılar 'Tali Edim' yöntemine başvurabilir. TOKİ ve Emlak Konut, proje sonunda tali edim kapsamında daireleri açık artırmayla satışa çıkarır. Elde edilen gelir sertifika sahiplerinin yatırım hesaplarına yatırılır.

3-Alım-Satım (Hisse Gibi İşlem):

Asli edim ya da tali edimi tercih etmeyen yatırımcılar, sertifikalarını Borsa İstanbul'da alıp satabilir.

'DAMLAYA DAMLAYA YUVA OLUR'

24 Temmuz'da Gayrimenkul Sertifikası tanıtım toplantısında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projenin TOKİ ve Emlak Konut güvencesinde olduğunun altını çizdi. "Vatandaşımızın ev sahibi olabilmesi için her enstrümanı kullanıyoruz" diyen Bakan Kurum, "Konut sorununu kökten çözeceğiz. Bu proje sadece bir yatırım aracı değildir. Bu proje kira fiyatlarını düşürme azmimizin bir kanıtı milletimizin yuva hayalini gerçeğe dönüştürme sözümüzün de bir ispatıdır. Onun için 'damlaya damlaya yuva olur' diyoruz" ifadelerini kullandı.