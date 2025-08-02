CHP’li Kartal Belediyesi’nden toplanmayan çöpe günlük 1 milyon TL!

Göksoy, "Çöp toplama ihalesi, ilçemizin çöp sorununu çözmüyorsa kime ve neye hizmet ediyor? İhalenin süresi: bin 187 gün, toplam bedel: 1 milyar 74 milyon 466 bin 370 TL, günlük maliyet 1 milyon TL. Tüm bu yüksek harcamalara rağmen Kartal ilçesi, çöp sorunu ile baş edemez durumda. Üstelik bu ihale, 2014/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na aykırı şekilde gerçekleşmiştir." dedi.