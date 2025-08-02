02 Ağustos 2025, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri CHP’li Kartal Belediyesi’nden toplanmayan çöpe günlük 1 milyon TL!

CHP’li Kartal Belediyesi’nden toplanmayan çöpe günlük 1 milyon TL!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.08.2025 06:59
ABONE OL
CHP’li Kartal Belediyesi’nden toplanmayan çöpe günlük 1 milyon TL!

İstanbul Beşiktaş’taki çöp yığınlarının bir benzeri bu kez Kartal’da dikkat çekti. Kartal Belediyesi’nin 2024 yılında çöp toplama hizmeti için üç yıllık sözleşme imzalamasına rağmen, ilçede çöplerin uzun süredir toplanmadığı görüldü. Daha da çarpıcı olan ise, temizlik hizmetini yerine getirmeyen firmaya belediye tarafından her gün yaklaşık 1 milyon TL ödeme yapıldığının ortaya çıkması oldu.

2,5 aydır maaşlarını alamayan Beşiktaş Belediyesi'ndeki işçilerin iş bırakmasından sonra toplanamayan çöpler, ilçede hayatı yaşanamaz hale getirdi.

Duruma müdahale eden Beşiktaş Kaymakamlığı, görev ve sorumluluklarını hatırlatarak belediyeden çöpleri ivedi olarak toplamasını istedi.

Bu ihtarın ardından bir nebze de olsa temizlenen Beşiktaş'ın ardından, bu kez Kartal'da benzer görüntüler oluşmaya başladı.

Kartal’daki çöp dağlarından görüntüKartal’daki çöp dağlarından görüntü

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Sabah'ın haberine göre Sık sık toplanmayan çöplerle gündeme gelen Kartal'da, 1 Ekim 2024 -31 Aralık 2027 yılını kapsayan çöp toplama ihalesinin, 1 milyar 74 milyon 466 bin 370 lira bedelle rakipsiz girerek tek geçerli teklifi veren ÇEVLOG Ayrıştırma ve Geri Kazanım Lojistik Anonim Şirketi'ne verilmesi dikkat çekti.

Kartal’daki çöp dağlarından görüntüKartal’daki çöp dağlarından görüntü

GÜNLÜK 1 MİLYON TL ÖDEME

Toplam sermayesi 1 milyon TL olan ÇEVLOG'un, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li belediyelerden 5.7 milyar TL'lik ihale aldığı tespit edildi.

Bu miktarın 1 milyar 74 milyon TL'si Kartal Belediyesi'ne ait olurken AK Parti Kartal İlçe Başkanı Haydar Göksoy, "Kartal Belediyesi toplanmayan çöplere günlük 1 milyon Türk lirası ödüyor." diyerek çöp sorununa dikkat çekti.

CHP’li Kartal Belediyesi’nden toplanmayan çöpe günlük 1 milyon TL!

Göksoy, "Çöp toplama ihalesi, ilçemizin çöp sorununu çözmüyorsa kime ve neye hizmet ediyor? İhalenin süresi: bin 187 gün, toplam bedel: 1 milyar 74 milyon 466 bin 370 TL, günlük maliyet 1 milyon TL. Tüm bu yüksek harcamalara rağmen Kartal ilçesi, çöp sorunu ile baş edemez durumda. Üstelik bu ihale, 2014/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na aykırı şekilde gerçekleşmiştir." dedi.

Beşiktaş’ta çöp yığınları oluştu!Beşiktaş’ta çöp yığınları oluştu! BEŞİKTAŞ'TA ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU!

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör