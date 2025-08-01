Gündem: Gazze! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hamas heyetiyle İstanbul'da bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki Hamas heyetiyle İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmenin ana gündemi ise Gazze oldu. Fidan, İsrail'in ateşkes müzakerelerini uzatmak suretiyle Gazze halkının direncini kırmayı hedeflediğini ve böylece halkı yurtlarını terk etmeye zorladığını vurgulayarak, İsrail'in Gazzelileri topraklarından sürmeye ve Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik adımlarının asla kabul edilemeyeceğini kaydetti.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Derviş başkanlığındaki Hamas heyetiyle İstanbul'da görüştü.
Hamas heyeti, Gazze'ye girişine izin verilen insani yardım miktarının ihtiyacı karşılamaktan çok uzak olduğuna ve İsrail'in ateşkes müzakerelerinde uzlaşmaz bir tutum izlediğine dikkati çekti.
Bakan Fidan da İsrail'in Gazze halkını açlığa mahkum ederek soykırım politikasını devam ettirdiğini, bu yaklaşımın Binyamin Netanyahu hükümetinin ateşkes sağlanması konusunda ciddi bir tutum içinde olmadığını gösterdiğini ifade etti.
Fidan, İsrail'in ateşkes müzakerelerini uzatmak suretiyle Gazze halkının direncini kırmayı hedeflediğini ve böylece halkı yurtlarını terk etmeye zorladığını vurgulayarak, İsrail'in Gazzelileri topraklarından sürmeye ve Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik adımlarının asla kabul edilemeyeceğini kaydetti.
Türkiye'nin, müzakerelerin devam etmesini desteklediğini ve dünya kamuoyunun Filistinlilere yönelik desteğinin artmakta olduğunu belirten Fidan, kamuoylarının baskısı neticesinde Filistin devletini her geçen gün daha fazla ülkenin tanıdığını ve İsrail'in giderek yalnızlaştığını ifade etti.
Fidan ayrıca, Türkiye'nin Filistin davasına olan desteğinin en güçlü şekilde devam edeceğinin altını çizdi.
Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi de gerçekleştirdi.
Görüşmede, Gazze'deki durum ele alındı. BM Genel Kurulu'nda kabul edilen karar çerçevesinde Filistin Devleti'nin tanınması için atılabilecek adımlar değerlendirildi.
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