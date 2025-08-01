7 dildeki şarkılarını Müslümanlar için söylüyor! Maher Zain A Haber'de: "Gazze'de yaşanan zulüm gün gibi ortada"

İslami müzik sanatının en önemli isimlerinden biri olan Maher Zain, Filistin'e verdiği destekle tüm dünyada yankı uyandırdı. Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA'nın düzenlediği etkinlik kapsamında İstanbul'a gelen Lübnanlı sanatçı, Beşiktaş Stadyumu'ndaki konser provasında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE BENİM İKİNCİ EVİM"

A Haber Dış Haberler Editörü Farah Uçucu'nun sorularını yanıtlayan Zain, Türkiye ile arasında yıllardır süregelen bir bağ olduğunu söyledi. "Lise yıllarımdan beri Türk müziğini dinliyorum. O zamanlar anlamasam bile bir bağ hissediyordum. Türkiye benim ikinci evim gibi oldu" dedi.

"TÜRKÇE ŞARKILAR DA GELEBİLİR"

Yeni albüm çalışmalarının sürdüğünü dile getiren sanatçı, "Henüz çıkacak bir albüm yok ama yeni şarkılar üzerinde çalışıyorum. İnşallah içine birkaç Türkçe eser de ekleyebiliriz" ifadelerini kullandı.