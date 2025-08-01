7 dildeki şarkılarını Müslümanlar için söylüyor! Maher Zain A Haber'de: "Gazze'de yaşanan zulüm gün gibi ortada"
Dünyaca ünlü İslami müzik sanatçısı Maher Zain, A Haber’e konuştu. Türkiye’yi “ikinci evim” olarak tanımlayan Lübnan asıllı sanatçı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a duyduğu saygıyı dile getirdi. Zain, “Mazlumların yanında durmak herkesin görevi. Sanatımı bunun için kullanıyorum” dedi.
İslami müzik sanatının en önemli isimlerinden biri olan Maher Zain, Filistin'e verdiği destekle tüm dünyada yankı uyandırdı. Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA'nın düzenlediği etkinlik kapsamında İstanbul'a gelen Lübnanlı sanatçı, Beşiktaş Stadyumu'ndaki konser provasında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
"TÜRKİYE BENİM İKİNCİ EVİM"
A Haber Dış Haberler Editörü Farah Uçucu'nun sorularını yanıtlayan Zain, Türkiye ile arasında yıllardır süregelen bir bağ olduğunu söyledi. "Lise yıllarımdan beri Türk müziğini dinliyorum. O zamanlar anlamasam bile bir bağ hissediyordum. Türkiye benim ikinci evim gibi oldu" dedi.
"TÜRKÇE ŞARKILAR DA GELEBİLİR"
Yeni albüm çalışmalarının sürdüğünü dile getiren sanatçı, "Henüz çıkacak bir albüm yok ama yeni şarkılar üzerinde çalışıyorum. İnşallah içine birkaç Türkçe eser de ekleyebiliriz" ifadelerini kullandı.
"SANAT, ZULME KARŞI EN GÜÇLÜ SİLAHLARDAN BİRİDİR"
Zain, Gazze'de yaşananlara karşı sessiz kalmanın bir seçenek olmadığını söyledi. "Ben sanatçıyım, sesimle mücadele ediyorum. Bu benim görevim. Konuşmak zorundayız. En azından dua etmek bile bir adımdır" dedi. Sanatın gücüne inandığını vurgulayan Zain, "Kimseden korkmuyorum. Konuştum, konserlerim iptal edildi ama umurumda değil. Bu, benimle Allah arasında" ifadelerini kullandı.
"FİLİSTİN'DE OLANLAR ARTIK AKIL ALMIYOR"
"Filistin'de olanlar artık akıl almaz boyutta" diyen Zain, dünyanın bu zulme gözlerini kapattığını vurguladı. "Gerçekler ortada ve bunu inkar eden, önce kendine yalan söylüyor. Herkes elinden geleni yapmalı" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'A MESAJ: "SAYGI DUYUYORUM, DESTEKLİYORUM"
Maher Zain, Başkan Recep Tayyip Erdoğan için de özel bir parantez açtı. "Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı sevmemin en büyük nedenlerinden biri; yıllardır hem Suriye halkı için yaptıkları hem de Filistin konusunda her zaman sesini yükseltmesi. Türkiye'nin bu duruşunu çok seviyorum, gurur duyuyorum, destekliyorum" dedi.
"ŞARKIYLA NE DEĞİŞİR DEMEYİN!"
Sanatçılara yöneltilen "Şarkılar neyi değiştiriyor?" sorusuna da net cevap verdi: "Ölenler için üzülmeyin, onlar cennette. Biz yaşayanlara ne yaptık, ona bakalım. Konuşmak, dua etmek, şarkı söylemek... Hepsi bir direniş biçimidir."
"MAZLUMLARIN SESİ OLMAK BENİM GÖREVİM"
Maher Zain, son olarak A Haber aracılığıyla şu çağrıyı yaptı: "Sesi olan herkes ses versin. Filistin için, mazlumlar için... Elinizden ne geliyorsa yapın. Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Konserde birlikte Gazze için şarkılar söyleyeceğiz. Sesimizi dünyaya duyuracağız."
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