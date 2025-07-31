Dışişleri’nde kritik 3’lü toplantı! Bakan Fidan, Bakan Güler ve MİT Başkanı Kalın bir araya geldi | Detaylar A Haber’de...

Dışişleri Bakanlığı, kritik bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Detayları A Haber editörü Hakan Bacaksız aktardı.

HANGİ KONULAR MASAYA YATIRILDI?

Bacaksız'ın açıklamaları şöyle: Toplantı zaten basına kapalıydı yeni de bir açıklama yapılmadı. Bugün Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'te önemli bir komisyonun kurulduğu Ankara'da kritik bir toplantı vardı. O toplantıya ev sahipliğini Dışişleri Bakanlığı yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın toplantıya katılan isimlerdi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Toplantıda başta Terörsüz Türkiye süreci olmak üzere iç ve dış politikaya ilişkin önemli güvenlik konuları masaya yatırıldı diye tahmin ediyoruz. Örgütün silah bırakma süreci halen devam ediyor. Bunun yanında hem sahadan gelen askeri istihbari bilgiler son derece önemli. İşte bu bilgilerin bu toplantıda masaya yatırıldığı kuvvetle muhtemel. Örgütün Suriye ve Avrupa'daki kodları ile ilgili olası güvenlik riskleri var biliyorsunuz. İşte bu riskler de bu üç ismin katıldığı önemli toplantıda masaya yatırıldı diye tahmin ediyoruz.

(Fotoğraf: AA)

SURİYE'DE YAŞANAN GERİLİM

Dış politikanın en önemli gündem maddesi Suriye. Suriye'de yaşanan gelişmeler anbean değişebiliyor. Suriye'deki Türk askerlerinin sahadaki durumu ve yine hükümet ile Dürziler arasında bir gerginlik var biliyorsunuz. İşte bu gerginlik ile ilgili atılabilecek adımlar da Kalın, Fidan ve Güler'in katıldığı bu önemli toplantıda masaya yatırıldı.

GAZZE'DEKİ KATLİAMLAR

İsrail'in Gazze katliamı ne yazık ki halen devam ediyor. İşte bu katliamların sona erdirilmesi için yapılabilecek adımlar da yine bu üçlü zirvede masaya yatırıldı.