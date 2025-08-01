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Gündem: Gazze! Bakan Fidan Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 01.08.2025 17:50 Güncelleme: 01.08.2025 17:51
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Gündem: Gazze! Bakan Fidan Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze’deki durum ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze'deki durum ele alındı. BM Genel Kurulu'nda kabul edilen karar çerçevesinde Filistin Devleti'nin tanınması için atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Ayrıca, Suriye'deki son durumla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu

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Gündem: Gazze! Bakan Fidan Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü Gündem: Gazze! Bakan Fidan Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü Gündem: Gazze! Bakan Fidan Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü
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