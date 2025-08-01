Gazze'de sözün bittiği yer: "Oğlum açken şehit oldu" Çocuğunu kollarında kaybeden baba A Haber’e konuştu!
Gazze Şeridi’ne yönelik insanlık dışı saldırılarını sürdüren siyonist İsrail ordusu, çocuk, kadın, yaşlı demeden sivilleri katletmeye devam ediyor. Güya “güvenlik” bahanesiyle masumları hedef alan işgalci ordu, bu kez de 9 yaşındaki bir çocuğun hayatını aldı. Füzenin ardından seken şarapnel parçasıyla can veren küçük İsmail’in dramı, yürekleri dağladı. Oğlunu kollarında kaybeden acılı baba Hafiz, A Haber’e bağlanarak yaşananları aktardı. Gazzeli Baba, kendisi için en acı gerçeğin ise “Oğlum sadece vurulmadı… Açtı. Aç bir şehit olarak gitti” diyerek anlattı.
Gazze'de sadece binalar değil, hayatlar da yıkılıyor... İsrail'in özellikle 7 Ekim'den 2023'ten bu yana sürdürdüğü süren yoğun saldırıları altında kalan Filistin halkı, artık yalnızca bombalardan değil, açlıktan da ölüyor. Hastanelerin çöktüğü, ekmeğin yok olduğu, temiz suya erişimin ise hayal olduğu ortamda acı tablo en ağır haliyle devam ediyor. Yine masumları hedef alan katil İsrail ordusu bu seferde sokakta oyun oynayan 9 yaşındaki İsmail Hafiz'i hedef aldı. Oğlunu kollarında kaybeden acılı baba ise o anlar A Haber'e anlattı.
"ÇOCUKLARIN OYUN OYNADIĞI YERE FÜZE SALDIRISI YAPILDI"
Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları devam ederken, tek oğlunu kaybeden Gazzeli bir baba Hafiz, A Haber'e konuştu. Acılı baba, 9 yaşındaki oğlu İsmail Hafiz'in son anlarını gözyaşlarıyla söyle anlattı:
"Akşam alt katta oturuyorduk. Komşumuzun evindeki bir çocuk da odada oynuyordu. Bir anda ateş açıldı. Füze, çocukların oynadığı bölgeye çok yakın bir yere düştü. Oğluma şarapnel parçası isabet etti. Caddede oynuyordu… Tek oğlumdu. Altı kız kardeşi vardı, erkek olarak bir tek o vardı."
"6 GÜNDÜR YEMEK YİYEMİYORUZ"
Aynı anda hem yas tutan hem de açlıkla mücadele eden baba, yaşadıkları zorlukları şu sözlerle dile getirdi:
"6 gündür yemek yiyemiyoruz. Yiyecek, içecek bulmakta zorlanıyoruz. Biz bir çocuk için tüm dünyayı dolaşıyoruz yiyecek aramak adına. Ama artık bir lokma ekmek bile bulmak mucize oldu. Bizi İsrail güçleri her gün başka bir yere taşıyor. Güvenli bir bölge yok. En önemli sorun şu anda yemek. Çocuklar için çok zor, çok acı bir durum."
"BİZE NE VERİLİRSE ONU ALMAK ZORUNDAYIZ"
Yardımların ulaşıp ulaşmadığı konusunda hiçbir bilgileri olmadığını vurgulayan baba şöyle devam etti:
"Ne zaman ne geliyor bilmiyoruz. Bize ne verilirse onu almak zorundayız. Sadece önümüze konanı görebiliyoruz, kontrol bizde değil. Şu an bulunduğumuz yerde yaklaşık 300 kişi var"
"YEMEK İÇİN DİLENİYORUZ"
Peki, yiyecek bulunamazsa hayatta nasıl kalınıyor? Sorusuna ise baba bu soruya şu sözlerle yanıt veriyor:
"Dileniyoruz… Elinde olan olmayana veriyor. Komşular birbirine destek oluyor. Böyle böyle ayakta kalmaya çalışıyoruz."
"ÇOCUĞUM AÇKEN ŞEHİT OLDU"
Acıklı baba en ağır sözleri ise oğlunu anlatırken söyledi:
"Çocuğum şehit oldu… Ama açtı. Aç karnına şehit oldu. Çocuğum aç bir şehittir."
"BİZİ YALNIZ BIRAKMAYIN"
Konuşmasının sonunda tüm dünyaya özellikle İslam ülkelerine seslenen baba, "Dünyanın yanımızda olmasını istiyoruz. Arap ülkeleri, İslam ülkeleri bizi yalnız bırakmasın. Biz burada sadece bombalarla değil, açlıktan da ölüyoruz. Ne olur bize destek olun…" ifadelerini kullandı.
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