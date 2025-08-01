Gazze'de sözün bittiği yer: "Oğlum açken şehit oldu" Çocuğunu kollarında kaybeden baba A Haber’e konuştu!

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"6 GÜNDÜR YEMEK YİYEMİYORUZ"

Aynı anda hem yas tutan hem de açlıkla mücadele eden baba, yaşadıkları zorlukları şu sözlerle dile getirdi:

"6 gündür yemek yiyemiyoruz. Yiyecek, içecek bulmakta zorlanıyoruz. Biz bir çocuk için tüm dünyayı dolaşıyoruz yiyecek aramak adına. Ama artık bir lokma ekmek bile bulmak mucize oldu. Bizi İsrail güçleri her gün başka bir yere taşıyor. Güvenli bir bölge yok. En önemli sorun şu anda yemek. Çocuklar için çok zor, çok acı bir durum."

"BİZE NE VERİLİRSE ONU ALMAK ZORUNDAYIZ"

Yardımların ulaşıp ulaşmadığı konusunda hiçbir bilgileri olmadığını vurgulayan baba şöyle devam etti:

"Ne zaman ne geliyor bilmiyoruz. Bize ne verilirse onu almak zorundayız. Sadece önümüze konanı görebiliyoruz, kontrol bizde değil. Şu an bulunduğumuz yerde yaklaşık 300 kişi var"