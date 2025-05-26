AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Terörsüz Türkiye mesajı: MİT ve TSK sahada takip edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin en üst karar organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleriyle kritik bir toplantı düzenledi. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu.

Sözcü Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Özel en absürt işlerden birini yaptı. AK Gençlik Cumhurbaşkanımızın en kararlı takipçisi.

Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şara'nın ziyareti son derece önemli bir ziyaretti. Yaptırımların kalkması yönünde ileri noktaya gelindi. Suriye'nin birliği ve bütünlüğü önemli.

Netanyahu bölgeye tehlikeye atıyor. İsrail'in saldırıları bölge barışını tehdit ediyor. Suriye'yi istikrarsızlaştıran İsrail. Netanyahu katliamları Suriye'e genişletmek istiyor.

İsrail'in soykırım siyaseti acılara imza atıyor. Dünyadan sesleri artması önemli ama somut adım gerek.

PKK tüm unsurlarıyla silah bırakmalı. Silah bırakma sürecini takip ediyoruz. Fesihle ilgili açıklama sahada somut olmalı. MİT ve TSK sahada. Doğrulama mekanizmasyla silah bırakma teyit edilecek.

Bahçeli'nin katkısı son derece önemli.

Adaylık konusu anayasa tartışmasının dışında. Adaylık konusunda takdir milletindir. Cumhurbaşkanımızın liderliği bir referanstır. Cumhurbaşkanımızın devam etmesini arzularız. Sayın Devlet Bahçeli ile aynı kanaati paylaşıyoruz. Demokraside millet ne derse o olur.

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