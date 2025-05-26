AK Partili Yayman’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Alma verme meselesi yoktur

Fotoğraf-AA

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" MESAJI: TÜRKİYE'NİN BEKASI İÇİN EN ÖNEMLİ PROJELERDEN BİRİ

"Terörsüz Türkiye"nin ülke için çok önemli bir mesele olduğuna ve bunun bir devlet politikası haline geldiğine dikkati çeken Yayman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüyen sürecin Türkiye'nin bekası ve geleceği için en önemli projelerden biri olduğunu belirtti.

"Terörsüz Türkiye" sürecinde pek çok konuda önemli adımlar atıldığına işaret eden Yayman, şöyle konuştu:

"Bu süreçte şehit ailelerimizi, gazilerimizi, 86 milyonu rencide edecek, rahatsız edecek hiçbir adım atılmayacak. Bu süreçte bir alma verme meselesi yoktur. Bu mesele Türkiye'nin kardeşliği, birliği ve geleceğidir. Bundan asla endişe etmeyelim. Cumhur İttifakı bir seçim ittifakı, seçim kazanma ittifakı hiç değildir. Bu, büyük Türkiye hedefi doğrultusunda çalışan, büyük hayal kuran insanların davasıdır. İnşallah Türkiye'nin geleceği aydınlıktır. Türkiye düne göre çok iyi durumdadır. İnanılmaz hizmetler yapmıştır. Milletimiz bunu takdir etmektedir. Türkiye Yüzyılı, Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve 86 milyonun yüzyılı olacaktır. Türkiye yenilmez, vatan bölünmez ve bayrağımız asla indirilemez."

Milletin umudunun AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı olduğuna dikkati çeken Yayman, üzerlerinde çok büyük sorumluluk bulunduğunu, komşu coğrafyadaki mazlumların umudunun da Türkiye olduğunu ifade etti.

YENİ ANAYASA MESAJI: AZİZ MİLLETİMİZİN ANASININ AK SÜTÜ GİBİ HELALDİR

Türkiye'nin bir an önce yeni anayasaya ihtiyacı olduğunu dile getiren Yayman, şunları söyledi:

"Yol yürürken ihtiyacımız olan konulardan bir tanesi de yeni anayasadır. Yeni anayasa olmazsa olmazımızdır. Yarın değil hemen şimdi yeni anayasa istiyoruz. Sivil, demokratik, çoğulcu, herkesin eşit olduğu yeni bir anayasa Türk milletinin, aziz milletimizin anasının ak sütü gibi hakkıdır ve helaldir. Anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilecek diye bir takım fitne yapmak isteyenler var. Cumhurbaşkanımız bunu sayısız defa söyledi ama ben de Muğla'dan bir kez daha söylüyorum, anayasamızın ilk 4 maddesinin değiştirilmesi diye AK Parti'de bir gündem yoktur. Biz 21. asrı Türkiye'nin asrı yapmak için, 21. yüzyılı Türklerin yüzyılı yapmak için yeni bir anayasa, sivil, darbe ürünü olmayan bir anayasa istiyoruz."

Programda, AK Parti Isparta Milletvekili ve Muğla İl Koordinatörü Osman Zabun, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin de konuşma yaptı.