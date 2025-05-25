Savcı bebek katillerinin adını fezlekede geçirdi: Silahlı Hafiyelik Örgütü
Yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve minik yavruları göz göre göre ölüme terk eden Yenidoğan Çetesi'ne yönelik fezleke hazırlandı. Savcı Yavuz Engin'i tehdit eden Mustafa Kemal Zengin fezlekede örgüt lideri olarak yer aldı. Diğer liderin ise kimliği 'faili meçhul' kaldı. Savcı, kamuya sızan ve mağdurların kişisel bilgilerini bile ele geçiren çetenin ismini fezlekede ilk kez yazdı.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan günlük 8 bin lira alabilmek için yeni doğan bebekleri yoğun bakımda tutan "Yenidoğan Çetesi" Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakim karşısına çıkarken soruşturmayı yapan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit eden 14 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu Savcılığı'nca, iddianameye dönüştürülmek üzere Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen 88 sayfalık fezlekede aralarında sözde doktor ve hemşirelerin de olduğu örgütle ilgili dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.
YENİDOĞAN ÇETESİ'NİN İSMİ "SİLAHLI HAFİYELİK ÖRGÜTÜ"
Öyle ki savcılığın hazırladığı fezlekede, Yenidoğan Çetesi'nin ismi "Silahlı Hafiyelik Örgütü" olarak yer aldı. Hürriyet'in haberine göre, Silahlı Hafiyelik Örgütü'ne yönelik değerlendirme bölümünde dikkat çeken ayrıntılar vardı. Öyle ki örgütün liderlerinden birinin Savcı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin olduğu diğer liderin ise kimliğinin tespit edilemediği vurgulandı. Gökhan Güler, Aylin Arslantatar, kimliği tespit edilemeyen Polat isimli kişi örgütün yöneticiliğini üstlenirken, Baki Çelik, Yavuz Çelik, Zeynep Kaman, Muhammed Emin Orhan ve kimliği tespit edilemeyen kişiler örgüt üyesi olarak yazıldı.
YAVUZ ENGİN'E SUİKAST HAZIRLIĞI YAPMIŞLAR!
Yürütülen soruşturmada çetenin kamuya da sızdığı anlaşıldı. T.A., M.D., M.B., M.E.Y. ile İ.K. ve M.G. isimli kişiler kamu görevlerine rağmen örgüte çalıştı ve mağdur kişilere ait kişisel veriler ve özel hayat niteliğindeki bilgi ve belgeleri örgüte aktardı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'e yönelik suikast hazırlığında olduğu tespit edilen örgütün hafiyelik sistemi kurup, bu sistemle elde ettikleri veriler üzerinden kamu görevlilerine baskı yaptıkları vurgulandı.
HUKUKA AYKIRI İŞLER İÇİN BASKI!
Örgütün hukuka aykırı olarak aldığı işler için baskı kurduğu, amaca ulaşamaması ve örgütün yapısına uygun sonuca hizmet etmemesi halinde şiddet eylemi gerçekleştirme planı yaptığı da fezlekede yer aldı. El bombası, çelik yelek, mermi, fişek, tabanca ve diğer ateşli silahları bulundurabilen veya temin etme kabiliyeti olan örgüt, bünyesine kazandırdığı ve özel şirketlerde çalışan üyelerinden teknik bilgi, destek aldığı vurgulandı.
KAPALIÇARŞI'DA EMANETÇİ TELEGRAM'DAN HABERLEŞME
Fezlekede örgütün para transferlerine yönelik detaylar da yer aldı. Öyle ki çetenin, elde ettiği maddi geliri önce Kapalıçarşı'da emanetçi olarak bilinen bir dövizciye teslim ettiği ardından aralarında taksim ettiği ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin Telegram üzerinden haberleştiği belirlenirken, Telegram kayıtlarına ulaşılamadığı da fezlekede yer aldı.
KİŞİSEL BİLGİLERİ BİLE ELE GEÇİRMİŞLER
Fezlekede, şüphelilerden ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemeler de yer aldı. Öyle ki fezlekede, iki GSM hattı ile paylaşılan bilgilere sadece sorgu yetkisi olan güvenlik güçlerinin bakabileceği, WhatsApp irtibat analizinin ise kolluk kuvvetlerince sorgulanamadığına dikkat çekildi. Mustafa Kemal Zengin'in bu bilgileri tespit edilemeyen bir kamu görevlisinden usulsüz olarak temin etmiş olabileceği bilgisi de yer aldı.
ÇETE LİDERİNDEN SAVCI YAVUZ ENGİN'E MAKAMINDA TEHDİT
Yenidoğan Çetesi yani fezlekede yer alan adıyla Silahlı Hafiyelik Örgütü'nün lideri Mustafa Kemal Zengin, Yenidoğan Çetesi'ne yönelik soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında ailesini öldürmekle tehdit etmiş, soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı isimlerin salınması için baskı yapmıştı.
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