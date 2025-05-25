Savcı bebek katillerinin adını fezlekede geçirdi: Silahlı Hafiyelik Örgütü

Yenidoğan Çetesi davasının fezlekesinde çarpıcı detaylar (AHABER ARŞİV)

YENİDOĞAN ÇETESİ'NİN İSMİ "SİLAHLI HAFİYELİK ÖRGÜTÜ"

Öyle ki savcılığın hazırladığı fezlekede, Yenidoğan Çetesi'nin ismi "Silahlı Hafiyelik Örgütü" olarak yer aldı. Hürriyet'in haberine göre, Silahlı Hafiyelik Örgütü'ne yönelik değerlendirme bölümünde dikkat çeken ayrıntılar vardı. Öyle ki örgütün liderlerinden birinin Savcı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin olduğu diğer liderin ise kimliğinin tespit edilemediği vurgulandı. Gökhan Güler, Aylin Arslantatar, kimliği tespit edilemeyen Polat isimli kişi örgütün yöneticiliğini üstlenirken, Baki Çelik, Yavuz Çelik, Zeynep Kaman, Muhammed Emin Orhan ve kimliği tespit edilemeyen kişiler örgüt üyesi olarak yazıldı.