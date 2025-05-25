Terörsüz Türkiye sürecinde PKK ne zaman silah bırakacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesi sonrası "PKK'nın fesih kararı Suriye kolunu da kapsıyor" dedi. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Suriye mesajı veren Başkan Erdoğan, İsrail'in Suriye'deki saldırılarına tepki gösterdi. A Haber ekranlarında Satır Arası programında usta gazeteciler Mahmut Övür ve Ekrem Kızıltaş Terörsüz Türkiye süreci ve Suriye'de İsrail'in sürdürdüğü saldırılara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.