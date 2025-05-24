Başkan Erdoğan Dolmabahçe’de Şara ile bir araya geldi!

Başkan Erdoğan Suriye Devlet Başkanı Şara ile bir araya geldi (AA)

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ OPERASYONEL KABİLİYETİ

Doç. Dr. Abdullah Aydın: Türkiye sahadaki etkinliğini hiçbir zaman kaybetmedi. Yani burada bazen böyle bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Türkiye bu işin suhuletle ve barış içerisinde çözülmesi gayreti içerisinde. Yani özellikle bunu vurguluyorum. Çünkü Türkiye'nin işte özellikle Suriye Milli Ordusuyla olan ilişkileri ve diğer yakın gruplarla olan ilişkileri var ve tabii ki bölgedeki operasyonel kabiliyeti çok yüksek.



TÜRKİYE BARIŞÇIL YOLLARI TERCİH EDİYOR

Şimdi diyor ki Türkiye bu SDG meselesi bir şekilde savaşmadan askeri çözümler olmadan barışçıl yollarla çözülsün. Ancak yani Türkiye bunu direttikçe bazen bir güçsüzlük algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu çok büyük bir yanlışlık. Türkiye sahada şu an için düğmeye bastığı anda SDG'nin bütün operasyonel kabiliyetini yok edebilecek kabiliyeti gücü var ve biz bunu biliyoruz.





KOMŞUNUN HUZURU TÜRKİYE'Nİ HUZURU

Burada Suriye'nin uzun yıllardır devam eden iç savaş meselesinin çözülmesi için Türkiye'nin aldığı inisiyatifler var. Dolayısıyla Türkiye burada sabırlı davranarak bölgedeki huzurun bir şekilde uzun soluklu bir hale gelmesi için gayret gösteriyor. Çünkü Suriye'nin huzurlu olması yani ve tabii ki bütün komşularımızın huzurlu olması doğrudan Türkiye'nin de huzurlu olması manasına gelir. Yani bu savaş sürecinde Türkiye'nin milyonlarca insana sahipliği yaptığı burada yaşadığı ekonomik kayıplar sadece Suriye üzerinden değil diğer bütün Orta Doğu ülkeleriyle olan ilişkilerinde ve ticaret bağlarında bir zehirlenme oldu.



Türkiye burada huzurun oluşması ve güçlü bir huzurun oluşması için sabırlı bir şekilde davranıyor. Olayları bu perspektiften değerlendirmek lazım.

ÇOK OLUMLU BİR SÜREÇ

Dr. Canan Tercan: Yaptırımların kaldırılması Türkiye için çok önemli. Biliyorsunuz ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun açıklaması vardı birkaç gün önce ve acil olarak yaptırımların kalkmasına yönelik bir açıklamaydı aslında bu. Suriye'de her an iç savaşın başlayabileceğine dair bir açıklamaydı. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları kaldırılması ardından da Marco Rubio'nun bu açıklamayı yapması Avrupa Birliği ülkelerinde de aynı etkiyi yarattı diyebiliriz.



Çok olumlu bir süreç. Biliyorsunuz Suriye'nin üzerindeki yaptırımlar çok uzun yıllardır devam ediyor ve bu yaptırımların kalkması Suriye'nin kalkınması açısından çok önemli. Fakat bu yaptırımlar kalkarken tabii bir tane şart konuldu. O şart da şu; Esad rejimiyle iş birliği yapan ülkelerin bu yaptırımların kaldırımından istifade edemeyeceğine. Yani İran, Rusya ve Kuzey Kore gibi ülkelerin yaptırımlara müdahil olamayacağı ve teşviklerden istifade edemeyecekleri yönünde yönündeydi bu açıklama.





ABD VE AB'NİN İŞ SAVAŞ VE GÖÇ KORKUSU

Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı ayrı bir açıklama da daha vardı. O da; Suriye'ye yönelik teşvikler verileceği. Bu da yine Suriye'nin kalkınması için çok önemli bir süreci beraberinde getiriyor. Biliyorsunuz Suriye Merkez Bankası'nın varlıkları dondurulmuştu. Uluslararası finans sisteminden çıkartılmıştı. Artı seyahat kısıtlamaları vardı. Petrol ve doğal gaz ticaretiyle alakalı da yine pek çok kısıtlamaya maruz kalıyordu. Bunların ardı ardına gelmesi tabii ki Suriye'nin gelişmesi ve üniter yapısının yerleşmesi için çok önemli.



Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin, Suriye'yi bir bütün olarak görmek istedikleri, yatırım yapmak istedikleri dolayısıyla iç savaş ya da bölünme gibi olaylarla yüzleşmek istemediklerinin önemli bir göstergesi olarak algılanabilir.



TERÖRDEN AYIKLANMA VE ÜNİTER YAPI

Tabii çok olumlu bir gelişme. Biz Türkiye olarak bu durumdan çok mutluyuz. Çünkü Suriye'nin en başından beri destekçisiydik mültecilere yıllarca sahip çıktık. Suriye'nin yeniden yapılandırılmasında da her alanda Suriye'ye destek olacağımızı devamlı belirttik. Dolayısıyla bu sürecin çok hızlı ilerlemesi yaptırımların kalkmasıyla birlikte Suriye'nin üniter yapısının bir araya gelmesi ve yine terörden ayıklanması gerekiyor.