Yenidoğan Çetesinin iki numaralı ismiydi! Doktor İlker Gönen cezaevinde intihar etti

ODASINDA BUTONA BASINCA CEZAEVİ GÖREVLİLERİ ODASINA GİTTİ

29 Ekim 2024'de Antalya Yüksek Güvenlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu nakledilen Yenidoğqn çetesinin iki numarası İlker Gönen, yalnız kaldığı odasında butona basınca cezaevi görevlileri odasına gitti.

KOĞUŞUNDAN ALINARAK REVİRE GÖTÜRÜLDÜ

Kendisine zarar verdiği belirlenen Gönen, cezaevi personeli koğuşundan alınarak revire götürüldü.

İKİ BİLEĞİNİ KESMİŞ

Sabah'ta yer alan habere göre, Gönen'in çay bardağı ile sağ bileğinde derin kesik izi, sol bileğinde de küçük kesik izi tespit edildi.

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Doktor Gönen, ambulansla hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASI

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan kazanç elde etmek için yenidoğan bebeklere yanlış tedaviler uygulayarak ölmelerine yol açmakla suçlanan kişiler hakkında dava açılmıştı. İddianamede doktorlar Fırat Sarı ve İlker Gönen hakkında "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 11 kez olmak üzere toplam 177 yıldan 582'i yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.