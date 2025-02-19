Yenidoğan Çetesi davasında küstah savunma: Mesleğimiz iyileştirmek neden öldürelim?

Onlarca bebeğin ölümü sonrası Yenidoğan Davası'nda üçüncü duruşma sürüyor. (DHA)

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 46 sanığın yargılandığı davanın 3'üncü duruşmasının görülmesine devam ediliyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.



"HAKKIMDAKİ İDDİALARI KABUL ETMİYORUM"

Savunma yapan tutuklu sanık Güney Hastanesi Başhekimi Ali Dirik, "Bir başhekim görevini yaparken, çalıştığı hastanenin işletmesini almış olmuyor. Bana sürekli 'hiçbir şeyden haberin yok' deniyor. Ben anlamıyorum haberimin olmaması mı suç? Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Dolandırıcı olarak tutuklayacağınız kişi ben değilim. Nitelikli dolandırıcılıktan tutuklu bulunuyorum ama hastane sahibi tutuksuz. Ben dolandırıcılığın aksine, dolandırıcılığın önüne geçmek için Fırat Sarı ile mücadele ettim. Hesabıma para girmedi, milyonlarla oynayan Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu'dur" dedi.