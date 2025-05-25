Başkan Erdoğan: Rantçılar ve bantçılar İstanbul’u ne hale getirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Her Mahallesiyle İstanbul Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın sözlerinde öne çıkanlar:

"DAHA FAZLA ÇALIŞIP BAYRAĞI YÜKSEKLERE TAŞIYACAĞIZ"

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Gönlünü bu kutlu davaya adamış kardeşlerime en kalbi duygularımı gönderiyorum. AK Parti'nin neferleri ile beraberiz.

Gayretleriniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim yol ve dava arkadaşlığımızı daim eylesin. Biz 14 Ağustos 2001'den beri AK Parti olarak siyaset sahnesindeyiz. Öncesinde de davamız için yıllarca mücadele ettik, bedel ödedik.

İlk günden beri vefayı önceledik. Emektarlarımızın tecrübesini ak saçlıların birikimi ile birleştirdik. Kuruluşundan itibaren AK Parti'de görev almış, karşılığını sadece haktan bekleyerek İstanbul için çalışmış kardeşlerimizi şükranla yad ediyorum.

Bütün arkadaşlarıma hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Partimize hizmet etmiş, destek ve omuz vermiş arkadaşlarımızdan ebediyete intikal edenlere rahmet diliyorum. Dün uğurladığımız Ayşegül Meriç kardeşimi tekrar rahmetle anıyorum. Mekanı inşallah cennet olsun diliyorum. Her bir yol arkadaşımızı minnet ile anacağız.

Biz sandığa kadar değil son nefese kadar yol ve kader arkadaşlığı yapan bir kadroyuz. AK Partili kadrolar olarak, daha fazla çalışarak, daha fazla gayret göstererek, seleflerimizden aldığımız bayrağı yükseklere taşıyacağız.