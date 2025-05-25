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Başkan Erdoğan'dan Üstat Necip Fazıl için paylaşım: Eserleri ve fikirleriyle yol gösterdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.05.2025 13:55 Güncelleme: 25.05.2025 14:09
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Başkan Erdoğan’dan Üstat Necip Fazıl için paylaşım: Eserleri ve fikirleriyle yol gösterdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek’in vefatının 42’nci yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, eserleriyle, fikirleriyle, ufku ve mücadele azmiyle bugün bile kitlelere tesir eden, yön veren, yol gösteren Üstat Necip Fazıl’ı vefatının 42’nci yıl dönümünde rahmetle yâd ettiğini belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatının usta isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 42. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SESİNDEN ÜSTAD NECİP FAZIL

"KİTLELERE TESİR ETTİ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, Necip Fazıl'ın fikirleriyle ve eserleriyle halen kitleleri etkilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Eserleriyle, fikirleriyle, ufku ve mücadele azmiyle bugün bile kitlelere tesir eden, yön veren, yol gösteren Üstat Necip Fazıl'ı vefatının 42'nci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Mevla, üstadımızın mekânını cennet eylesin…"

Başkan Erdoğanın sesinden Üstad Necip FazılBaşkan Erdoğanın sesinden Üstad Necip Fazıl BAŞKAN ERDOĞAN'IN SESİNDEN ÜSTAD NECİP FAZIL

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Başkan Erdoğan’dan Üstat Necip Fazıl için paylaşım: Eserleri ve fikirleriyle yol gösterdi Başkan Erdoğan’dan Üstat Necip Fazıl için paylaşım: Eserleri ve fikirleriyle yol gösterdi Başkan Erdoğan’dan Üstat Necip Fazıl için paylaşım: Eserleri ve fikirleriyle yol gösterdi
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