Başkan Erdoğan’dan Üstat Necip Fazıl için paylaşım: Eserleri ve fikirleriyle yol gösterdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatının usta isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 42. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

"KİTLELERE TESİR ETTİ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, Necip Fazıl'ın fikirleriyle ve eserleriyle halen kitleleri etkilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Eserleriyle, fikirleriyle, ufku ve mücadele azmiyle bugün bile kitlelere tesir eden, yön veren, yol gösteren Üstat Necip Fazıl'ı vefatının 42'nci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Mevla, üstadımızın mekânını cennet eylesin…"