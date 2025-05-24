Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar...

Başkan Erdoğan "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" programında açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Göz bebeğimiz İstanbul'u muhabbetle selamlıyorum. Hemşerilerimin her birine en derin sevgilerimi sunuyorum. İstanbul'un bu müstesna kubbesinin altında ülkemizin ve yurdumuzun dört bir yanındaki kardeşlerimize selamlarımı gönderiyorum. Bu önemli etkinliğin özellikle de düzenlenmesinde ülkemiz ve kültür sanat camiamız için fikir ve edebiyat dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

İstanbul'la ne kadar iftihar etsek azdır. Böyle kadim bir şehrin hizmetkarı olmaktan şeref duyuyoruz. Sergiyi ziyaret eden arkadaşlarımız hem üstat Necip Fazıl Kısakürek'ın eserlerini hem de Mehmet Kısakürek'in anılarını yapay zeka ile duyabilecek.

Üstad'ın dava şuuru bugünlerde taşıyan vakfımızın her bir mensubunu tebrik ediyorum. Üstad vefatının üzerinden 43 yıl geçmesine rağmen bile eserleriyle kitlelere yol gösteriyor.

Terörsüz Türkiye'yi inşallah en yakın zamanda çok sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz