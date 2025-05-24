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Başkan Erdoğan'dan 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ziyaret

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 24.05.2025 14:41 Güncelleme: 24.05.2025 14:52
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Başkan Erdoğan’dan 7. Etnospor Kültür Festivali’ne ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 7.Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret ederek gösterileri izledi. Vatandaşlar tarafından büyük sevgi ile karşılanan Erdoğan, katılımcıları selamladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapılan 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti.

Başkan Erdoğan’dan 7. Etnospor Kültür Festivali’ne ziyaret

Başkan Erdoğan, Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festivale ziyarette bulundu.

Başkan Erdoğan’dan 7. Etnospor Kültür Festivali’ne ziyaret

Festival alanında yöresel oyunları da izleyen Erdoğan, Karabağ'dan gelen ekibin akrobatik at gösterisi sırasında Türk ve Azerbaycan bayrağını açtığı anları ayakta alkışladı.

Başkan Erdoğan’dan 7. Etnospor Kültür Festivali’ne ziyaret

Başkan Erdoğan, "2025 Aile Yılı" kapsamında, 7. Etnospor Kültür Festivali'nde ilk kez kurulan "Aile Obası"nı gezdi.

Başkan Erdoğan’dan 7. Etnospor Kültür Festivali’ne ziyaret

Ziyarette, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül ile Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.

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Başkan Erdoğan’dan 7. Etnospor Kültür Festivali’ne ziyaret Başkan Erdoğan’dan 7. Etnospor Kültür Festivali’ne ziyaret Başkan Erdoğan’dan 7. Etnospor Kültür Festivali’ne ziyaret
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