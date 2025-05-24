Milli Savunma Bakanlığından "TCG Barbaros" paylaşımı!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han ve Fatih sondaj gemilerini koruma görevini sürdüren TCG Barbaros gemisine ilişkin paylaşım yaptı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Barbaros fırkateynimiz, Karadeniz Uyumu Harekatı kapsamında Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han ve Fatih sondaj gemilerimiz ile sismik çalışmalar yapan Barbaros Hayrettin Paşa gemimize refakat ve koruma görevine devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, koruma ve refakat görevine ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı 2025? || 4/A, 4/B, 4/C emekli ve memur maaşı ne zaman yatacak?
- LGS sınavı ne zaman 2025? LGS giriş belgesi açıklandı mı?
- Hafta sonu hava nasıl olacak? Çöl tozu geliyor! Bu bölgeler dikkat: Sağanak alarmı verildi | 24 Mayıs hava durumu
- Sessiz kalır sanma, fırtına gibiler! En sinirli ve gergin burçlar
- Gözün ilk hangi renge takıldı? Seçimin kişiliğinin gizli taraflarını ortaya koyuyor 🎯
- 🏀 Final Four’da Dev Kapışma! Fenerbahçe - Panathinaikos AKTOR maçı ne zaman, hangi kanalda?
- AUZEF bahar dönemi bitirme sınavı ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı?
- Dünyanın en lezzetlisi seçilen Türk yemeği bakın hangisi oldu!
- 23 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu | Tatil hazırlığı başladı: bu fiyatlar kaçmaz! Tesettür mayo, güneş kremi, plaj çantası
- Hafta sonu sınav var mı, 2025 e-YÖKDİL sınavı ne zaman? ÖSYM e-YÖKDİL sınavı giriş belgesi erişime açıldı
- 2025 STS-Öğretmenlik sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı
- 23 Mayıs Cuma hutbesi konusu nedir? İşte Diyanet Cuma hutbesi konusu ve tam metni