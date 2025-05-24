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Milli Savunma Bakanlığından "TCG Barbaros" paylaşımı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 24.05.2025 10:30 Güncelleme: 24.05.2025 12:35
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Milli Savunma Bakanlığından TCG Barbaros paylaşımı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han ve Fatih sondaj gemilerini koruma görevini sürdüren TCG Barbaros gemisine ilişkin paylaşım yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Barbaros fırkateynimiz, Karadeniz Uyumu Harekatı kapsamında Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han ve Fatih sondaj gemilerimiz ile sismik çalışmalar yapan Barbaros Hayrettin Paşa gemimize refakat ve koruma görevine devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığından ʺTCG Barbarosʺ paylaşımı (X ekran görüntüsü)Milli Savunma Bakanlığından ʺTCG Barbarosʺ paylaşımı (X ekran görüntüsü)

Paylaşımda, koruma ve refakat görevine ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığından ʺTCG Barbarosʺ paylaşımı (X ekran görüntüsü)Milli Savunma Bakanlığından ʺTCG Barbarosʺ paylaşımı (X ekran görüntüsü)

Milli Savunma Bakanlığından ʺTCG Barbarosʺ paylaşımı (X ekran görüntüsü)Milli Savunma Bakanlığından ʺTCG Barbarosʺ paylaşımı (X ekran görüntüsü)

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