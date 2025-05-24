Ata sporuna modern dokunuş: Atlı jimnastik Etnospor’da göz kamaştırdı! ahaber.com.tr yeni nesil sporu deneyimledi

İstanbul, 7. Etnospor Kültür Festivali ile bir kez daha kültürlerin ve geleneksel değerlerin merkezi haline geldi. Binicilikten okçuluğa, kıl çadırlardan el sanatlarına kadar birçok unsurun bir arada sunulduğu festival, 35 ülkeden katılımla gerçekleşiyor. Geleneksel oyunlar, sahne gösterileri ve dünya mutfağıyla donatılan alanda en dikkat çeken branşlardan biri de atlı jimnastik oldu.

(foto:ahaber.com.tr'de Etnospor'da)

AHABER.COM.TR AT ÜSTÜNDE: ATLI JİMNASTİK DENEYİMİ

ahaber.com.tr editörü Büşra Arga, Etnospor alanında görevli atlı jimnastik ekibiyle bir araya geldi. Grup hocası Mina Ekin'in rehberliğinde bu özel sporu deneyimleyen Arga, atlı jimnastiğin fiziksel ve psikolojik açıdan dengeyi sağlayan yönüne birebir tanıklık etti.

MİNA EKİN: "BU BRANŞ KÖKLERİMİZE DÖNÜŞTÜR"

Atlı jimnastik grubunun hocası Mina Ekin, branşın Türkiye'de yeni olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Atlı jimnastik tüm binicilik branşlarının altyapısı olarak düşünülebilir. Atın üzerinde fizyolojik ve psikolojik olarak binişe hazırlık süreci diyebiliriz. 3 yaşından itibaren sağlıklı tüm bireyler üst yaş sınırı olmaksızın bu sporu deneyimleyebilir. Eski Türkler atın üzerinde savaş teknikleriyle hareketler yapardı. Bizim yaptığımız da aslında bu kültürün modernize edilmiş hali. Kendimizi burada çok yabancı hissetmiyoruz. Köklerimize dönüş olarak tanımlayabiliriz."

ÖĞRENCİLERİN GÖZÜNDEN ATLI JİMNASTİK

Bade (12): "Bu sporu çok seviyorum. Türkiye'de çok bilinmiyor ama bizim hedeflerimiz var. 4,5 yıldır aktif olarak yapıyorum, hiç bırakmayı düşünmedim."

Derin Mavi (12): "5 yıldır bu sporu yapıyorum. Dünya Şampiyonası hedefimiz var. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz."

Bahadır (10): "1 yıldır atlı jimnastik yapıyorum. Bu spor beni mutlu ediyor ve eğlendiriyor. Hedeflerimiz büyük."

Nil: "Çok sevdiğim bir branş. Türkiye'de daha fazla tanınması için çok çalışıyoruz."

Esra (14): "Haftada 4 ders alıyoruz. Dans, fizyoterapi, pilates, voltij ve bale. Çok huzur verici, terapi gibi."

Yusuf (10): "Yaklaşık 2 yıldır bu sporu yapıyorum. Önce yerde çalışıyoruz, sonra at üstünde hareketlerimizi geliştiriyoruz."

(foto:ahaber.com.tr'de Etnospor'da)

GELECEĞİN SPORU, KÜLTÜRÜN TEMELİ

Etnospor Kültür Festivali'ne katılanların büyük ilgisini çeken atlı jimnastik, hem fiziksel gelişime katkı sağlıyor hem de geleneksel bağları güçlendiriyor. Ailelerin de çocukları için ilgiyle izlediği bu branş, Türkiye'de gelişmekte olan bir alan olarak dikkat çekiyor.

A HABER.COM.TR, ETNOSPOR'U İLK GÜNDEN BU YANA TAKİP EDİYOR

ahaber.com.tr ekibi, festivalin ilk gününden bu yana Etnospor'un nabzını tutuyor. Editör Büşra Arga'nın birebir deneyimlediği atlı jimnastik branşı, sadece spor değil, kültürel bir miras olarak da öne çıkıyor.