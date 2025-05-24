24 Mayıs 2025, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri'nden ABD ve Avrupa Birliği'nin Suriye'ye yaptırımların kaldırlmasına ilişkin açıklama: Memnuniyet verici

Dışişleri'nden ABD ve Avrupa Birliği'nin Suriye'ye yaptırımların kaldırlmasına ilişkin açıklama: Memnuniyet verici

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 24.05.2025 18:00
ABONE OL
Dışişleri’nden ABD ve Avrupa Birliği’nin Suriye’ye yaptırımların kaldırlmasına ilişkin açıklama: Memnuniyet verici

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD ve Avrupa Birliği'nin Suriye'ye yaptırımların kaldırlmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Keçeli, 'Suriye'ye yönelik yaptırımların yürürlükten kaldırılması doğrultusunda son dönemde ABD ve Avrupa Birliği tarafından atılan adımlar memnuniyet vericidir' dedi.

Dışişleri Bakanlığı, AB ve ABD'nin Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasına yönelik adımlarına ilişkin açıklama yaptı.

Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'ye yönelik yaptırımların yürürlükten kaldırılması doğrultusunda son dönemde ABD ve Avrupa Birliği tarafından atılan adımlar memnuniyet vericidir. Bu düzenlemeler, Suriye'nin istikrar ve güvenliğe kavuşturulması çabalarında kritik önem taşımaktadır. Türkiye, Suriye'de ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak adımları; kurumsal kapasitesi, özel sektörünün girişimci gücü ve iş birliğine açık tüm üçüncü ülkelerle birlikte hayata geçireceği faaliyetler eliyle desteklemeye devam edecektir" dedi.

ABD Suriyeye yaptırımları resmen kaldırdıABD Suriyeye yaptırımları resmen kaldırdı ABD SURİYE'YE YAPTIRIMLARI RESMEN KALDIRDI
ABDden Suriye açıklaması!ABDden Suriye açıklaması! ABD'DEN SURİYE AÇIKLAMASI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dışişleri’nden ABD ve Avrupa Birliği’nin Suriye’ye yaptırımların kaldırlmasına ilişkin açıklama: Memnuniyet verici Dışişleri’nden ABD ve Avrupa Birliği’nin Suriye’ye yaptırımların kaldırlmasına ilişkin açıklama: Memnuniyet verici Dışişleri’nden ABD ve Avrupa Birliği’nin Suriye’ye yaptırımların kaldırlmasına ilişkin açıklama: Memnuniyet verici

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör