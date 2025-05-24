Dışişleri'nden ABD ve Avrupa Birliği'nin Suriye'ye yaptırımların kaldırlmasına ilişkin açıklama: Memnuniyet verici
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD ve Avrupa Birliği'nin Suriye'ye yaptırımların kaldırlmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Keçeli, 'Suriye'ye yönelik yaptırımların yürürlükten kaldırılması doğrultusunda son dönemde ABD ve Avrupa Birliği tarafından atılan adımlar memnuniyet vericidir' dedi.
Dışişleri Bakanlığı, AB ve ABD'nin Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasına yönelik adımlarına ilişkin açıklama yaptı.
Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'ye yönelik yaptırımların yürürlükten kaldırılması doğrultusunda son dönemde ABD ve Avrupa Birliği tarafından atılan adımlar memnuniyet vericidir. Bu düzenlemeler, Suriye'nin istikrar ve güvenliğe kavuşturulması çabalarında kritik önem taşımaktadır. Türkiye, Suriye'de ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak adımları; kurumsal kapasitesi, özel sektörünün girişimci gücü ve iş birliğine açık tüm üçüncü ülkelerle birlikte hayata geçireceği faaliyetler eliyle desteklemeye devam edecektir" dedi.