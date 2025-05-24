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Suriye Cumhurbaşkanı Şara İstanbul'da diplomasi trafiği! ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 24.05.2025 20:10 Güncelleme: 24.05.2025 20:13
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Suriye Cumhurbaşkanı Şara İstanbul’da diplomasi trafiği! ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ı kabul etti

İstanbul'da Başkan Erdoğan ile görüşen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara diplomasi trafiğini sürdürüyor. Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack'ı kabul etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, İstanbul'da diplomasi temaslarına devam ediyor.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, İstanbul'da bir araya geldi.

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Suriye Cumhurbaşkanı Şara İstanbul’da diplomasi trafiği! ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ı kabul etti Suriye Cumhurbaşkanı Şara İstanbul’da diplomasi trafiği! ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ı kabul etti Suriye Cumhurbaşkanı Şara İstanbul’da diplomasi trafiği! ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ı kabul etti

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