Ata sporuna modern dokunuş! ahaber.com.tr yeni nesil sporu deneyimledi

İstanbul, 7. Etnospor Kültür Festivali ile bir kez daha kültürlerin ve geleneksel değerlerin merkezi haline geldi. Binicilikten okçuluğa, kıl çadırlardan el sanatlarına kadar birçok unsurun bir arada sunulduğu festival, 35 ülkeden katılımla gerçekleşiyor. Geleneksel oyunlar, sahne gösterileri ve dünya mutfağıyla donatılan alanda en dikkat çeken branşlardan biri de atlı jimnastik oldu.

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