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Ata sporuna modern dokunuş! ahaber.com.tr yeni nesil sporu deneyimledi

Ata sporuna modern dokunuş! ahaber.com.tr yeni nesil sporu deneyimledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.05.2025 19:57
İstanbul, 7. Etnospor Kültür Festivali ile bir kez daha kültürlerin ve geleneksel değerlerin merkezi haline geldi. Binicilikten okçuluğa, kıl çadırlardan el sanatlarına kadar birçok unsurun bir arada sunulduğu festival, 35 ülkeden katılımla gerçekleşiyor. Geleneksel oyunlar, sahne gösterileri ve dünya mutfağıyla donatılan alanda en dikkat çeken branşlardan biri de atlı jimnastik oldu.
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Ata sporuna modern dokunuş! ahaber.com.tr yeni nesil sporu deneyimledi
ahaber.com.tr yeni nesil sporu deneyimledi
ahaber.com.tr yeni nesil sporu deneyimledi
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