TBMM RTÜK üyeliği için seçim kararı Resmi Gazete’de!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, RTÜK'te boşalacak olan ve AK Parti, CHP ve İYİ Parti gruplarına düşen birer üyelik için Genel Kurulun 21 Mayıs tarihli 90'ıncı birleşiminde yapılan seçimin sonucunda RTÜK üyeliklerine AK Parti Grubunda Hasan Davulcu, CHP Grubunda Tuncay Keser ve İYİ Parti Grubunda Ahmet Can Buğday seçildi.



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