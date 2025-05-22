ABD'den Suriye'ye yaptırımların kaldırılmasına ilişkin açıklama! "Hızlı bir şekilde çalışıyoruz"
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bruce, Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldırma konusunda net duruş sergilediğini söyleyerek 'bunun hızlı ve kesinlikle alıştığımızdan daha hızlı şekilde yapılacağını söyleyebilirim.' dedi.
Bruce, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldırma konusunda net duruş sergilediğini ifade ederek, "Açıkça görülüyor ki Başkan bunun zamanının geldiğine karar verdi. Bu konuda hemen çalışmaya başlayan ve şu anda da bu konu üzerinde çalışan bir ekip olduğunu biliyorum." ifadesini kullandı.
Bir ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılmasının, Başkan'dan talimat gelmesi halinde dahi belirli bir zaman aldığını vurgulayan Bruce, bu süreçte hem Dışişleri hem de Hazine bakanlıklarının yoğun şekilde çalıştığını kaydetti.
ABD'li sözcü, "(İlgili birimler) Başkan'ın nasıl çalıştığının farkında oldukları için işlerin mümkün olduğunca çabuk olması gerekiyor. Belirli bir tarih vermeden, bunun hızlı ve kesinlikle alıştığımızdan daha hızlı şekilde yapılacağını söyleyebilirim." dedi.
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