MGK'da terörsüz Türkiye vurgusu! "Terör ülke gündeminden çıkarılacak"

(Foto: AA)

YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

MGK toplantısı sonrası 8 maddelik MGK bildirisi yayımlandı.

MGK'DA TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Bildiride terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son gelişmeler değerlendirildi, tasfiye sürecinin her aşamasının hassasiyetle takip edilmesine yönelik kararlılık vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığ'nın sosyal medya hesabından paylaşılan bildiriye göre, toplantıda, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğin ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde, yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen operasyonlar ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurul'a bilgi sunuldu.

Bildiride, "Terörsüz Türkiye hedefiyle atılan adımlar ile son gelişmeler değerlendirilmiş, tasfiye sürecinin her aşamasının hassasiyetle takip edilmesine, terörün ülkemizin gündeminden kalıcı olarak çıkarılmasına, milletimizin birlik ve beraberliğinin tahkim edilerek daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'ye ulaşılmasına yönelik kararlılık vurgulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

(Foto: AA)

MGK Bildirisi'nde, müşterek coğrafyanın tüm terör örgütlerinden arındırılması neticesinde, başta komşular Irak, Suriye ve İran olmak üzere bölge ülkeleri için de huzurlu bir dönemin başlayacağına işaret edildi, güvenlik alanındaki işbirliğinin daha da ilerletilmesinin, bölgenin ortak geleceğinin inşasına en önemli katkıyı yapacağı belirtildi.

MGK'da Suriye'deki gelişmeler ve son durumun ele alındığı vurgulanan bildiride, şunlar kaydedildi: Suriye yönetiminin tüm ülke sathında istikrarı sağlama gayretlerine verilen güçlü desteğin sürdürüleceği kaydedilmiş, Suriye halkını mağdur eden uluslararası yaptırımların kaldırılmasına yönelik eğilimden memnuniyet duyulduğu ifade edilmiştir. Bu kritik süreçte, Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne, üniter yapısına ve siyasi birliğine zarar verebilecek girişimlerin bertaraf edilmesinin önemine dikkat çekilmiş; Suriye'yi istikrarsızlaştırmaya matuf faaliyetlere karşı ilkeli bir tutum benimsenmesi çağrısında bulunulmuştur"

Bildiride, şu değerlendirmelerde bulunuldu: "Gazze'de soykırım ve işgali sürdüren İsrail'in, Filistin'in yanı sıra Suriye, Lübnan ve Yemen'e yönelik sistemli saldırılarının ve yayılmacı emellerinin Orta Doğu'daki barış çabalarını sekteye uğrattığı belirtilmiş, mesuliyet mevkiindeki uluslararası aktörlerin, İsrail yönetiminin politikalarından kaynaklanan risk ve tehditlerin bertaraf edilmesi hususundaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğinin altı çizilmiştir."

MGK Toplantısı'nda, Kuzey ve Doğu Afrika'da cereyan eden hadiselerin de görüşüldüğü belirtilen bildiride, Türkiye'nin, Afrika'daki kardeş ülkelerin güvenlik ve istikrarı tesis etme çabalarına verdiği desteği artırarak devam ettireceği ifade edildi.

Bildiride, Rusya-Ukrayna Savaşına ilişkin şunlar kaydedildi: "Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için hassas bir sürece girildiği kaydedilmiş, kalıcı ve adil bir barışa ulaşılması için inisiyatif üstlenen ülkemizin, barış diplomasisi ve arabuluculuk faaliyetleriyle küresel barış ve istikrara katkı sunmayı sürdüreceği ifade edilmiştir. 8. Azerbaycan ile Ermenistan'ın barış anlaşması taslağı üzerinde mutabakata varmalarından memnuniyet duyulduğu belirtilmiş, bölgemizdeki tüm aktörlerin menfaatine neticeler ortaya çıkaracak nihai barışın tesisi için gerekli koşulların sağlanması yönündeki beklentimiz bir kez daha teyit edilmiştir."