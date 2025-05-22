İstanbul'da toplu taşımadaki kriz sona erdi: Özel halk otobüsleri ile İBB anlaştı
İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri 1 günlük kontak kapatma kararı aldı. Özel halk otobüslerinin çalışmaması ve İETT otobüslerinin de dolu gelmesi nedeniyle vatandaşlar durakta kaldı. Duraklarda yoğunluk yolcular, dolmuş, minibüs, taksi ve özel araç gibi alternatiflere yöneldi. Yapılan toplantının ardından krizin sona erdiği ve halk otobüsleri ile İBB'nin anlaştığı açıklandı. Buna göre halk otobüsleri gün içinde seferlerine devam edecek. A Haber muhabiri Esra Akyürek Kadıköy'den A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ise Mecidiyeköy'den detayları aktardı.
İstanbul'da İBB'den paralarını alamayan özel halk otobüsleri kontak kapatırken milyonlarca İstanbullu sokaklarda mağdur oldu. Sabah saatlerinde yapılan toplantının ardından İBB ve halk otobüsü sürücüleriyle anlaştı. Buna göre halk otobüsleri gün içinde seferlerine devam edecek.
GÜN İÇİNDE NELER YAŞANDI?
Özel Halk Otobüslerinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle kontak kapatması sonucu kent genelinde otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı.
İstanbul'da günlük 15 bin seferle yaklaşık 2 milyon yolcu taşıyan Özel Halk Otobüslerinin, İBB'nin 6 milyar lirayı bulan alacaklarını uzun süredir ödememesi nedeniyle kontak kapatması, kentte toplu ulaşımda büyük aksamalara yol açtı.
İBB ile İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Odası arasında uzun süredir devam eden görüşmelerden ödeme planı çıkmaması nedeniyle 3 bin 41 özel halk otobüsü bugün sefer yapmadı.
VATANDAŞLAR SAATLERCE BEKLEDİ
Megakentte sabah lastik tekerli toplu ulaşımda binlerce seferin iptal edilmesi, duraklarda yolcu yoğunluğuna neden oldu.
Özellikle aktarmaların yapıldığı Avrupa Yakası'nda Mecidiyeköy'de, Anadolu Yakası'nda da Uzunçayır ve Kozyatağı'nda vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu.
Uzunçayır İETT durağında otobüs bekleyen Bahar Salova, yaptığı açıklamada durumun üzücü olduğunu ve derse geç kaldığını belirterek, yetkililerin otobüs çalışanlarının ücretlerini yatırması gerektiğini söyledi.
CHP'Lİ İBB'YE TEPKİ
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul'da yaşanan ulaşım krizine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.
Özdemir paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Bugün itibarıyla İstanbul'da yaşanan toplu ulaşım krizi, milyonlarca vatandaşımızı doğrudan mağdur etmektedir. Özel Halk Otobüslerinin sefere çıkamaması; İETT hatlarını kullanarak sabahın erken saatlerinde işine, okuluna, hastaneye gitmeye çalışan hemşehrilerimizin duraklarda beklemesine sebep olmuş, İstanbul'un dört bir yanında söz konusu toplu taşıma hatlarını kullanan vatandaşlarımızın hayatını felç etmiştir.
İstanbulluların mağduriyeti bizleri derinden üzmektedir. Ancak bu kriz; ne ani bir gelişmenin, ne de dış etkenlerin sonucudur. Bu kriz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır süren ihmali, ilgisizliği ve yönetim zafiyetinin doğrudan bir sonucudur.
Özel Halk Otobüsü işletmecilerinin İBB ile imzaladığı sözleşmeye karşın, düzensiz ve gecikmeli ödemeleri 4 yıldır devam eden yaklaşık 6 milyar TL'lik hakediş ödenmeden bekletilmiştir. Akaryakıt maliyetinden personel maaşına, araç bakım giderlerinden günlük işletme ihtiyaçlarına kadar hiçbir kalemi karşılayamayan esnaf, artık bu yükün altından kalkamayacağını açıkça ifade etmiştir.
İBB, aylardır süren uyarılara, çağrılara, müzakere taleplerine kulaklarını tıkamış, çözüm üretmemiş, sorunu görmezden gelmiştir. Bugün yaşanan bu kaosun tek ve doğrudan sorumlusu, bu süreci yönetemeyen CHP'li İBB yönetimidir. İstanbul'da görevi devraldıkları günden bu yana ulaşım meselesi tam bir kangren haline gelmiştir.
Esnafın alın terinin karşılığı derhal ödenerek, hem esnafımızın hem de İstanbulluların mağduriyeti giderilmelidir.
TAKSİ KULLANDILAR
İETT'den ayrı olarak bazı hatlarda tek başına hizmet veren özel halk otobüslerinin sefere çıkmaması birçok güzergahta yoğunluğu artırırken, yolcular taksiye bindi.
METROYA YÖNELDİLER
Uzunçayır'da da işe geç kalan vatandaşlar metro ve metrobüslere yöneldi. Duraklarda uzun kuyruklar oluştu. Durakta bekleyen Kamil Yurtseven, "Halk otobüsleri greve gitti. Bundan dolayı otobüs gelmiyor. Her gün Maltepe Fındıklı'ya gidiyorum buradan. Karşıdan geldim metrobüsle. Bekliyorum gelmedi. Sadece İETT otobüsleri geliyor. Bostancıya kadar mecbur metroyla gideceğim. Saat 06.10'da evden çıktım. Bu saatte normalde iş yerinde oluyordum" dedi.
İBB'nin sefer takip programı "Otobüsüm Nerede?" uygulamasında ise yoğunluk nedeniyle hat bazlı otobüs sefer saatleri ile otobüslerin duraklara geliş verisinin kullanılamadığı görüldü.
İETT'DEN AÇIKLAMA
Özel halk otobüslerinin kontak kapatması üzerine İETT Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı. Açıklama şöyle: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bağlı kuruluşu İETT, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise en büyük ikinci toplu ulaşım filosunu işletmektedir. İstanbul'da İETT tarafından; 3 bin 766 adedi İETT'nin kendi filosu, 3 bin 20 adedi ise Özel Halk Otobüsü filosunda olmak üzere toplam 6 bin 786 araç ile bir günde 64 bin sefer yapılmakta, 1 milyon 400 bin km yol kat edilerek, yaklaşık 5 milyon yolculuk gerçekleştirilmektedir.
İstanbul'da 2020 yılı Aralık ayında, İstanbul Büyükşehir Meclisi kararıyla Özel Halk Otobüsleri için, 'Özel Taşımacılık İşletim Sistemi' (ÖTİS) devreye girmiştir.
Bu sistem ile; Özel Halk Otobüslerinin tüm işletme maliyetleri İBB tarafından karşılanmaya başlanmış, tüm Özel Halk Otobüsleri'nin teknolojik altyapısı İBB ve İETT tarafından yenilenmiş, yolcu başına değil, sefer ve kilometre başına garanti gelir modeli uygulanmaya başlanmış, araç yenilemeleri için de destek ödemeleri yapılmaya başlanmıştır.
Sistemin devreye alındığı 2020 Aralık - 2025 Nisan döneminde, Özel Halk Otobüslerinden elde edilen yolculuk geliri 15,8 milyar TL olurken, İBB tarafından bu sürede yapılan toplam ödeme tutarı ise 35,3 milyar TL'ye ulaşmıştır. Böylece İBB tarafından, Özel Halk Otobüsleri için toplam 19,5 milyar TL tutarında ilave destek sağlanmıştır. Sadece 2024 yılında, araç yenilemeleri için 1 milyar 300 milyon TL destek ödemesi gerçekleştirilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT, tüm paydaşları ile uyum ve iş birliği ile çalışmalarını sürdürmektedir.
'BİR DİZİ ÖNLEM ALINDI'
Özel Halk Otobüsleri'nin hak ediş ödemeleri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmektedir. Bu doğrultuda; Özel Halk Otobüsleri için 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren ödemeler tekrar planlanmış olup mevcut sistemin değiştirilmesi dahil tüm alternatif tedbirlerin oluşturulması konusunda planlar yapılmıştır.
İBB ve İETT tarafından sağlanan tüm bu iyileşme ve destekler ile sunulan ödeme planına rağmen, Özel Halk Otobüsleri tarafından yapılacağı duyurulan olası eyleme karşı, İstanbulluların minimum düzeyde etkilenmelerini sağlayabilmek için İBB ve İETT tarafından gerekli ek seferler ve hat planlamaları gibi bir dizi önlem alınmıştır. İstanbulluların, 22 Mayıs Perşembe günü ulaşım planlamalarını yaparken mevcut duruma göre hareket etmelerini hatırlatır, gelişmelere ilişkin tüm bilgilendirmelerin, anlık olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT'nin resmi iletişim kanallarından düzenli olarak yapılacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz."
ULAŞIM KRİZİ
A Haber muhabiri Esra Akyürek, Kadıköy'de yaşanan son durumu aktardı.
Akyürek, "İstanbul'un en yoğun ulaşım noktalarından bir tanesi Kadıköy'deyiz. Kadıköy'de an itibariyle Özel Halk Otobüsü bulunmuyor ve dakikalardır da gelmiyor. İşlerine gitmek üzere vatandaşlar otobüsleri kullanacak ancak duraklarda dakikalardır bekleyen vatandaşlar var. Özel Halk Otobüsleri çalışmadığı için nadir otobüsler geliyor. O gelen otobüsler de Özel Halk Otobüsü değil. Bu kapsamda bugün bir kriz yaşanacak mı? Nasıl manzaralar ortaya çıkacak? Bunlar oldukça merak konusu." dedi.
DURAKLARDA OTOBÜS YOK
A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, İstanbul'un en yoğun bölgelerinden biri olan Mecidiyeköy'deki son detayları aktardı.
Vural, "Burada sürekli bir insan trafiği yer alıyor. Burası tam bir aktarma noktası. Otobüsler bu noktadan farklı yerlere gidiyor. Otobüslerin sayısının az olduğunu ve peronun boş olduğunu görebiliyoruz. İşe gidecekler oldukça zorlanacaklar. Hatta aksamalar yaşayabilirler. Biz bu sebepten uyarılarda bulunalım. Özellikle bir yerden bir yere giderken metrobüs, metro ve tramvay gibi araçları kullanma noktasında ağırlık gösterebilir. Ancak Özel Halk Otobüsleri'nin grevi sebebiyle buralarda yoğunluk olabilir." ifadelerini kullandı.
'SÖZLERİNİ TUTMADILAR'
İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, yaptığı açıklamada 4 aydır herhangi bir ödeme alamadıklarını belirterek, "İBB'den toplamda 5 milyar TL'den fazla alacağımız var. En son bize ayın 15'inde 500 milyon lira ödeme yapılacağı taahhüt edildi. Ancak Mayıs'ın 15'ine geldiğimizde bu ödeme yapılmadı. Görüşmelerimizde bu miktarın ödenemeyeceği bildirildi" dedi.
'BIÇAK KEMİĞE DAYANDI'
Nisan ayında yapılan ödemenin yetersiz olduğunu vurgulayan Ovacık, "Bıçağın kemiğe dayandığını hem esnafımız hem biz söylüyoruz. Bu şartlarda bu işi yürütemeyeceğimizin kararını aldık. Perşembe günü itibarıyla araçlarımız yakıt alamadığı ve personel maaşlarını ödeyemediğimiz için seferlere çıkamayacağız" ifadelerini kullandı.
'İBB'NİN TAVRI YOLUMUZU BELİRLEYECEK'
Kararın İstanbul halkını mağdur etmemesi için şimdiden duyurulduğunu söyleyen Ovacık, sürecin yeniden değerlendirilmesinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılacak ödemelere bağlı olduğunu kaydetti. Ovacık, "Belediyenin bize göstereceği tavır, bundan sonraki yolumuzu belirleyecek. Bu süreci doğru yönetmek istiyoruz" dedi.
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