İstanbul’da toplu taşımadaki kriz sona erdi: Özel halk otobüsleri ile İBB anlaştı

CHP'Lİ İBB'YE TEPKİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul'da yaşanan ulaşım krizine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Özdemir paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bugün itibarıyla İstanbul'da yaşanan toplu ulaşım krizi, milyonlarca vatandaşımızı doğrudan mağdur etmektedir. Özel Halk Otobüslerinin sefere çıkamaması; İETT hatlarını kullanarak sabahın erken saatlerinde işine, okuluna, hastaneye gitmeye çalışan hemşehrilerimizin duraklarda beklemesine sebep olmuş, İstanbul'un dört bir yanında söz konusu toplu taşıma hatlarını kullanan vatandaşlarımızın hayatını felç etmiştir.

İstanbulluların mağduriyeti bizleri derinden üzmektedir. Ancak bu kriz; ne ani bir gelişmenin, ne de dış etkenlerin sonucudur. Bu kriz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır süren ihmali, ilgisizliği ve yönetim zafiyetinin doğrudan bir sonucudur.

Özel Halk Otobüsü işletmecilerinin İBB ile imzaladığı sözleşmeye karşın, düzensiz ve gecikmeli ödemeleri 4 yıldır devam eden yaklaşık 6 milyar TL'lik hakediş ödenmeden bekletilmiştir. Akaryakıt maliyetinden personel maaşına, araç bakım giderlerinden günlük işletme ihtiyaçlarına kadar hiçbir kalemi karşılayamayan esnaf, artık bu yükün altından kalkamayacağını açıkça ifade etmiştir.

İBB, aylardır süren uyarılara, çağrılara, müzakere taleplerine kulaklarını tıkamış, çözüm üretmemiş, sorunu görmezden gelmiştir. Bugün yaşanan bu kaosun tek ve doğrudan sorumlusu, bu süreci yönetemeyen CHP'li İBB yönetimidir. İstanbul'da görevi devraldıkları günden bu yana ulaşım meselesi tam bir kangren haline gelmiştir.

Esnafın alın terinin karşılığı derhal ödenerek, hem esnafımızın hem de İstanbulluların mağduriyeti giderilmelidir.